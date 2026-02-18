¿Se va de la F1? El jefe de Red Bull responde a las amenazas de Verstappen
El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, no teme que Max Verstappen abandone la Fórmula 1. Incluso cree que el holandés puede convertirse en el mejor "dominando las nuevas regulaciones".
De los 22 pilotos que componen la parrilla, Max Verstappen ha sido hasta ahora el más crítico con la nueva normativa técnica.
El cuatro veces campeón del mundo lo describió como "Fórmula E con esteroides" y añadió durante una rueda de prensa en los Países Bajos que hubo un periodo el año pasado en el que prefirió no probar el coche de 2026 en el simulador, simplemente porque las sensaciones eran muy malas.
Esto ha llevado a sugerir que el amor de Verstappen por la F1 —al menos si la fórmula del motor continúa en esta dirección— podría enfriarse. El propio holandés no hizo mucho por desmentir esa impresión. Confirmó que este reglamento "no ayuda" a sus posibilidades de permanecer más tiempo en la F1 y añadió que sus aficionados podrían perfectamente hacer una barbacoa junto a la pista en otra categoría de carreras.
Sin embargo, tras una pregunta de Motorsport.com, Mekies dejó claro que no teme que Verstappen abandone la F1.
"La respuesta corta a esa pregunta es no, no me preocupa en absoluto", dijo el francés al comienzo de la segunda semana de pruebas en Baréin.
"Y sí, recuerdo nuestras conversaciones del año pasado, cuando estaba cambiando de un modelo de coche a otro, es decir, del 25 al 26 en el simulador. Y sí, la diferencia era tan grande que, en algún momento, creo que acertadamente, decidió centrarse en el enfoque del 25.
Pero, ya sabes, la realidad es que los retos que plantean estas regulaciones son enormes. Son enormes para los equipos, enormes para los fabricantes de unidades de potencia y enormes también para los pilotos. Es diferente para todos nosotros, pero eso es también lo que nos gusta: intentar superar estos retos, intentar encontrar soluciones que creíamos que no estaban sobre la mesa. Y eso es lo que haremos con la ayuda de Max".
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
Mekies incluso cree que Verstappen puede acabar utilizando la complejidad de la normativa de 2026 en su beneficio. Es uno de los mejores pilotos capaces de mantener la capacidad mental mientras conduce, lo que lleva a Mekies a predecir que Verstappen puede sacar una ventaja competitiva de todas las nuevas herramientas, aunque no sea un fan de ellas.
"Estoy bastante seguro de que, al final, probablemente se convertirá en el mejor en dominar estas regulaciones, los aspectos técnicos y los trucos, al igual que lo fue con el anterior conjunto de regulaciones".
El director técnico Pierre Wache, anteriormente , dijo que Red Bull no puede hacer que Verstappen disfrute más de las nuevas normas, sino que el equipo con sede en Milton Keynes solo puede proporcionarle un paquete competitivo.
"Mi objetivo no es hacerle feliz", dijo Wache. "Solo podemos hacerle feliz ganando la carrera. Mi trabajo y el del equipo es asegurarnos de que le proporcionamos las herramientas necesarias para que pueda competir en cabeza.
La normativa en sí misma y el diseño del coche, en términos de cómo nos sentimos con él, debido a esta normativa, es un tema ajeno. Es una discusión de la FIA. Podemos participar en ella, pero el objetivo principal y el enfoque principal es mejorar el coche".
¿Red Bull es el cuarto equipo en este momento?
Al igual que Wache, Mekies indicó que no cree que Red Bull tenga actualmente el mejor coche de la parrilla. Tanto el jefe del equipo como el director técnico predicen que Red Bull será el cuarto equipo más rápido durante la apertura de la temporada en Melbourne.
"Tenemos mucho trabajo por delante, por desgracia, no somos la referencia", dijo Mekies. "Tenemos mucha confianza en que probablemente estemos por detrás del grupo de los mejores en este momento".
Según Mekies, ese grupo de "mejores" está formado por dos equipos con motor Mercedes y Ferrari: "No voy a entrar en el juego de las conjeturas, pero creemos que Mercedes-Benz, Ferrari y McLaren son probablemente esos equipos, y que los tres son bastante más rápidos que nosotros en este momento".
