Max Verstappen llega a la final de la Fórmula 1 en Abu Dhabi con viento a favor, y eso pone a sus rivales por el título Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren bajo una presión notable. El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, está convencido de ello.

El directivo destaca que la consistencia y la rutina de Verstappen en la lucha por el título tienen una influencia decisiva en sus rivales: "Estoy seguro de que hay un elemento cuando eres el oponente de Max, y he estado en el otro lado, en el que sabes que simplemente nunca comete un error. Eso te pone bajo presión".

"Nunca hace nada mal, nunca falla una salida, nunca falla una primera curva. Saca más partido a los neumáticos que la mayoría de la gente. Por supuesto, eso crea presión", dice Mekies, que anteriormente trabajó para Racing Bulls y Ferrari.

El experimentado francés considera que se trata de una clara ventaja psicológica para Verstappen, sobre todo teniendo en cuenta que Norris y Piastri luchan por un campeonato del mundo por primera vez.

Red Bull casi impecable, McLaren comete demasiados errores

Mekies también destaca a su propio equipo por una impresionante serie de fines de semana impecables: "El equipo fue excepcionalmente fuerte en la ejecución, por lo que nos beneficiamos de una ejecución menos fuerte de nuestros oponentes."

"Por favor, permítanme dar crédito a la increíble racha del equipo de carreras extremadamente fuertes y ejecución extremadamente fuerte. No hemos tomado ninguna decisión equivocada".

En varias ocasiones, Red Bull también tomó decisiones audaces que dieron sus frutos: "A veces flaqueamos, pero eso no impidió que nadie se arriesgara. Al final, los finales del domingo fueron extremadamente fuertes".

Mientras que Red Bull rindió a un nivel constantemente alto, McLaren perdió puntos cruciales debido a errores como el accidente de Piastri en Bakú, una doble descalificación en Las Vegas o una parada lemta en Qatar. Esto ayudó a Verstappen a recuperar casi por completo un déficit de 104 puntos.

El plan no cambia para el final en Abu Dhabi

El holandés afirmó recientemente que ya habría ganado el título "si estuviera en el McLaren". Norris lo calificó de "tontería". Mekies, por su parte, cree que la idea es comprensible y subraya que la combinación del pilotaje impecable de Verstappen y el fuerte rendimiento de Red Bull juega a favor de su equipo.

A pesar de la posición de salida -Verstappen tiene que ganar y esperar que Norris no acabe en el podio-, el planteamiento de Red Bull para el final de temporada sigue siendo el mismo.

"Lo que tenemos que hacer en Abu Dhabi es lo que teníamos que hacer en Qatar", dice Mekies tras la victoria número 70 de Verstappen en un Gran Premio. "Tenemos que conseguir que el coche entre en la ventana de trabajo correcta. Si podemos hacer eso, Max puede luchar por la victoria".

El resto ya no está en manos de Red Bull: "Competimos e intentamos llevar el coche a la zona óptima. Intentamos darle a Max un equilibrio con el que pueda brillar y esperamos que eso le ponga en la lucha por la primera posición. No podemos controlar lo que pasa por detrás".