Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1

Los jefes de equipo votan a los diez mejores pilotos de F1 de 2025

Los directores de los equipos de la Fórmula 1 votaron por los mejores pilotos de la temporada 2025 y la lista incluye a dos debutantes.

Laurens Stade
Laurens Stade
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Como es tradición, la Fórmula 1 solicita a los jefes de equipo al finalizar el campeonato que elaboren un top 10 de los mejores pilotos.

La votación sigue el mismo sistema de puntuación que se utiliza en las carreras: el primero recibe 25 puntos y el décimo apenas uno. En esta ocasión participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo directivo de Aston Martin. No hubo aportes de Red Bull ni Ferrari.

Del recuento se desprende que Max Verstappen sigue siendo considerado el mejor, pese a que perdió el título por apenas dos puntos. Se mantiene en lo más alto, seguido por el flamante campeón Lando Norris, que conserva la segunda posición sin cambios. El tercer lugar corresponde a Oscar Piastri, también tercero en el campeonato, quien sube un puesto respecto al año anterior.

En la cuarta posición aparece George Russell, que a ojos de los jefes de equipo dio un salto claro en 2025, lo que le valió ascender dos lugares en la clasificación. El mayor avance lo protagonizó Fernando Alonso, ya que el piloto de Aston Martin pasó del noveno al quinto puesto, ganando cuatro posiciones. Detrás se ubican dos retrocesos: Carlos Sainz cae un lugar y Charles Leclerc desciende del tercer al séptimo puesto.

La lista también incorpora a dos debutantes: Oliver Bearman e Isack Hadjar. Ambos impresionaron lo suficiente en su primera temporada como para ocupar el octavo y noveno lugar, respectivamente. Nico Hülkenberg completa el top 10, aunque con una caída de dos posiciones respecto a 2024.

Los diez mejores pilotos de F1 de 2025 según los jefes de equipo

Posición Piloto Diferencia respecto a 2024
1 Max Verstappen =
2 Lando Norris =
3 Oscar Piastri +1
4 George Russell +2
5 Fernando Alonso +4
6 Carlos Sainz -1
7 Charles Leclerc -4
8 Oliver Bearman debutante en 2025
9 Isack Hadjar debutante en 2025
10 Nico Hülkenberg -2
Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Repaso de la F1 2025: Leclerc es el líder indiscutido de Ferrari, pero está perdiendo la paciencia

Comentarios destacados
Laurens Stade
Más de
Laurens Stade
Los desafíos de un piloto de simulador en un equipo de F1

Los desafíos de un piloto de simulador en un equipo de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Los desafíos de un piloto de simulador en un equipo de F1
Verstappen hubiera querido "menos tonterías" en la conducción de los coches de F1 2026

Verstappen hubiera querido "menos tonterías" en la conducción de los coches de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen hubiera querido "menos tonterías" en la conducción de los coches de F1 2026
Bortoleto no espera experimentar más presión como piloto de Audi F1

Bortoleto no espera experimentar más presión como piloto de Audi F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto no espera experimentar más presión como piloto de Audi F1

Últimas noticias

La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1

La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1
Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro

Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro
El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez

El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez
Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes

Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros