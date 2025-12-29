Como es tradición, la Fórmula 1 solicita a los jefes de equipo al finalizar el campeonato que elaboren un top 10 de los mejores pilotos.

La votación sigue el mismo sistema de puntuación que se utiliza en las carreras: el primero recibe 25 puntos y el décimo apenas uno. En esta ocasión participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo directivo de Aston Martin. No hubo aportes de Red Bull ni Ferrari.

Del recuento se desprende que Max Verstappen sigue siendo considerado el mejor, pese a que perdió el título por apenas dos puntos. Se mantiene en lo más alto, seguido por el flamante campeón Lando Norris, que conserva la segunda posición sin cambios. El tercer lugar corresponde a Oscar Piastri, también tercero en el campeonato, quien sube un puesto respecto al año anterior.

En la cuarta posición aparece George Russell, que a ojos de los jefes de equipo dio un salto claro en 2025, lo que le valió ascender dos lugares en la clasificación. El mayor avance lo protagonizó Fernando Alonso, ya que el piloto de Aston Martin pasó del noveno al quinto puesto, ganando cuatro posiciones. Detrás se ubican dos retrocesos: Carlos Sainz cae un lugar y Charles Leclerc desciende del tercer al séptimo puesto.

La lista también incorpora a dos debutantes: Oliver Bearman e Isack Hadjar. Ambos impresionaron lo suficiente en su primera temporada como para ocupar el octavo y noveno lugar, respectivamente. Nico Hülkenberg completa el top 10, aunque con una caída de dos posiciones respecto a 2024.

Los diez mejores pilotos de F1 de 2025 según los jefes de equipo

Posición Piloto Diferencia respecto a 2024 1 Max Verstappen = 2 Lando Norris = 3 Oscar Piastri +1 4 George Russell +2 5 Fernando Alonso +4 6 Carlos Sainz -1 7 Charles Leclerc -4 8 Oliver Bearman debutante en 2025 9 Isack Hadjar debutante en 2025 10 Nico Hülkenberg -2