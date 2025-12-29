Los jefes de equipo votan a los diez mejores pilotos de F1 de 2025
Los directores de los equipos de la Fórmula 1 votaron por los mejores pilotos de la temporada 2025 y la lista incluye a dos debutantes.
Como es tradición, la Fórmula 1 solicita a los jefes de equipo al finalizar el campeonato que elaboren un top 10 de los mejores pilotos.
La votación sigue el mismo sistema de puntuación que se utiliza en las carreras: el primero recibe 25 puntos y el décimo apenas uno. En esta ocasión participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo directivo de Aston Martin. No hubo aportes de Red Bull ni Ferrari.
Del recuento se desprende que Max Verstappen sigue siendo considerado el mejor, pese a que perdió el título por apenas dos puntos. Se mantiene en lo más alto, seguido por el flamante campeón Lando Norris, que conserva la segunda posición sin cambios. El tercer lugar corresponde a Oscar Piastri, también tercero en el campeonato, quien sube un puesto respecto al año anterior.
En la cuarta posición aparece George Russell, que a ojos de los jefes de equipo dio un salto claro en 2025, lo que le valió ascender dos lugares en la clasificación. El mayor avance lo protagonizó Fernando Alonso, ya que el piloto de Aston Martin pasó del noveno al quinto puesto, ganando cuatro posiciones. Detrás se ubican dos retrocesos: Carlos Sainz cae un lugar y Charles Leclerc desciende del tercer al séptimo puesto.
La lista también incorpora a dos debutantes: Oliver Bearman e Isack Hadjar. Ambos impresionaron lo suficiente en su primera temporada como para ocupar el octavo y noveno lugar, respectivamente. Nico Hülkenberg completa el top 10, aunque con una caída de dos posiciones respecto a 2024.
Los diez mejores pilotos de F1 de 2025 según los jefes de equipo
|Posición
|Piloto
|Diferencia respecto a 2024
|1
|Max Verstappen
|=
|2
|Lando Norris
|=
|3
|Oscar Piastri
|+1
|4
|George Russell
|+2
|5
|Fernando Alonso
|+4
|6
|Carlos Sainz
|-1
|7
|Charles Leclerc
|-4
|8
|Oliver Bearman
|debutante en 2025
|9
|Isack Hadjar
|debutante en 2025
|10
|Nico Hülkenberg
|-2
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1
Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro
El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez
Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados