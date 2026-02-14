Jenson Button explica por qué Lando Norris podría ser "una fuerza formidable" en 2026
El campeón de 2009 dice que el reseteo reglamentario es el "nuevo desafío" que los campeones anhelan.
Jenson Button cree que Lando Norris regresará esta temporada como una "fuerza formidable" después de ganar su primer título mundial de Fórmula 1 el año pasado.
Hablando en Sky Sports F1 antes de los tests en Bahréin, el campeón del mundo de F1 de 2009 reflexionó sobre su experiencia al sacar el máximo provecho de un cambio de reglamento, y calificó los cambios de 2026 como "los más grandes que probablemente hayamos visto en la F1 moderna", dada la revisión de la aerodinámica, la unidad de potencia y el chasis.
Button cree que el bajón tras ganar un campeonato para continuar simplemente con el mismo reglamento es psicológicamente difícil, pero 2026 no será así para Norris. Iniciará el nuevo reglamento tras una victoria bajo alta presión, con siete triunfos, siete pole positions y 423 puntos a lo largo de las 24 carreras de la temporada. Este año trae otro reseteo, algo en lo que Norris puede volver a centrarse de lleno.
"No es difícil [volver a intentarlo] pero necesitas un nuevo desafío", dijo el ex piloto de Brawn GP. "Y eso es lo que trae este cambio reglamentario. Y llegas confiado. Sabes que puedes hacerlo: ya lo has hecho.
"Así que todo lo que viene después de ganar un campeonato del mundo es divertido. Es un bonus. Y llegar a una temporada pensando de esa manera, va a ser una fuerza formidable. De verdad que lo creo".
Mientras que el cuatro veces campeón Max Verstappen se mostró decepcionado con los nuevos coches del reglamento tras sus primeros días de test en Bahréin, Norris quedó satisfecho con lo que sintió de su monoplaza de Woking.
"Muy divertido. Realmente lo disfruté", admitió. "Así que sí, si [Verstappen] quiere retirarse, puede retirarse. La Fórmula 1 cambia todo el tiempo. A veces es un poco mejor de conducir, a veces no es tan bueno de conducir".
Lando Norris, McLaren
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Añadió que los coches son nuevos y tienen mucho potencial por desbloquear a lo largo de las próximas 24 carreras.
"Desde luego no se siente tan rápido como en los últimos años, y ciertamente no se comporta tan perfectamente y esas cosas", admitió Norris.
"Comparado con los coches anteriores, no se siente tan bonito y agradable de conducir, pero sigue siendo bastante bueno. Todavía son los primeros días de un reglamento que se supone que es considerablemente más lento, pero si avanzamos hasta el final de este año y miramos hacia el próximo, iremos mucho más rápido para entonces".
Comparte o guarda esta historia
Excompañero de Hamilton predice que brillará en 2026: "Regresó a su mejor nivel"
Jenson Button pasa de Williams a Aston Martin en la F1 2026
El "retirado" Jenson Button, interesado en correr en NASCAR Trucks en San Diego
McLaren analiza la UP de Mercedes: "El motor térmico es excelente y tiene ventajas"
McLaren identifica áreas en las que está en desventaja en los test de F1 de 2026
Norris se burla de Verstappen por sus quejas sobre los F1 2026: Se puede retirar
Últimas noticias
Por qué las curvas más rápidas ahora son "50 km/h más lentas" en la F1 de 2026
Cadillac revela cómo hizo su video para el Super Bowl que costó 20 millones de dólares
Jenson Button explica por qué Lando Norris podría ser "una fuerza formidable" en 2026
Mercedes recibe un "baño de realidad" en Bahréin con el "aterrador" Red Bull
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados