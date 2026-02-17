Jenson Button revela el beneficio "de por vida" que reciben los campeones de F1

El británico compartió detalles sobre la vida de un campeón de F1 en un video publicado por Sky Sports F1, incluyendo si los pilotos pueden quedarse con el trofeo del campeonato, cómo se transportan los trofeos, para qué tienen tiempo fuera de las carreras y cómo gestionó la presión de luchar por un título.

Consultado sobre si había beneficios en el paddock tras conquistar su título, el campeón de 2009 explicó: "Sí. Tengo un pase rojo de por vida, lo cual es genial.

"Un pase rojo es básicamente acceso total. Puedes ir a la parrilla, al pitlane, a las áreas de medios. Así que sí, tienes que haber ganado un campeonato del mundo para tener eso de por vida, lo cual es bastante bueno".

Otros campeones de F1 que se ven frecuentemente aprovechando sus pases rojos son el tetracampeón Sebastian Vettel, el campeón de 2016 Nico Rosberg, el campeón de 1997 Jacques Villeneuve y el tricampeón Sir Jackie Stewart.

Jenson Button. Aston Martin Team Ambassador Photo by: Aston Martin

Button, quien se retiró de la competición al final de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Resistencia, fue nombrado recientemente embajador del equipo Aston Martin de F1. Como parte de su nuevo rol, Button representará a la escudería de Silverstone en eventos globales, compromisos con los medios y programas con socios.

"Unirme a Aston Martin Aramco en un momento tan transformador en la historia del equipo y del deporte es realmente emocionante para mí", dijo Button en el momento del anuncio a comienzos de febrero de 2026.

"La nueva asociación oficial de Honda con el equipo fue un gran atractivo y espero aportar mis años de experiencia trabajando con ellos a mi nuevo rol como embajador. La temporada 2026 va a ser fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una verdadera oportunidad. ¡No puedo esperar a Melbourne!"