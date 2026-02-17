Jenson Button revela el beneficio "de por vida" que reciben los campeones de F1
Jenson Button ha revelado un privilegio especial del paddock que los pilotos de Fórmula 1 reciben después de ganar un título mundial de pilotos.
El británico compartió detalles sobre la vida de un campeón de F1 en un video publicado por Sky Sports F1, incluyendo si los pilotos pueden quedarse con el trofeo del campeonato, cómo se transportan los trofeos, para qué tienen tiempo fuera de las carreras y cómo gestionó la presión de luchar por un título.
Consultado sobre si había beneficios en el paddock tras conquistar su título, el campeón de 2009 explicó: "Sí. Tengo un pase rojo de por vida, lo cual es genial.
"Un pase rojo es básicamente acceso total. Puedes ir a la parrilla, al pitlane, a las áreas de medios. Así que sí, tienes que haber ganado un campeonato del mundo para tener eso de por vida, lo cual es bastante bueno".
Otros campeones de F1 que se ven frecuentemente aprovechando sus pases rojos son el tetracampeón Sebastian Vettel, el campeón de 2016 Nico Rosberg, el campeón de 1997 Jacques Villeneuve y el tricampeón Sir Jackie Stewart.
Jenson Button. Aston Martin Team Ambassador
Photo by: Aston Martin
Button, quien se retiró de la competición al final de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Resistencia, fue nombrado recientemente embajador del equipo Aston Martin de F1. Como parte de su nuevo rol, Button representará a la escudería de Silverstone en eventos globales, compromisos con los medios y programas con socios.
"Unirme a Aston Martin Aramco en un momento tan transformador en la historia del equipo y del deporte es realmente emocionante para mí", dijo Button en el momento del anuncio a comienzos de febrero de 2026.
"La nueva asociación oficial de Honda con el equipo fue un gran atractivo y espero aportar mis años de experiencia trabajando con ellos a mi nuevo rol como embajador. La temporada 2026 va a ser fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una verdadera oportunidad. ¡No puedo esperar a Melbourne!"
Comparte o guarda esta historia
Button revela la advertencia de Ross Brawn sobre ser compañero de Hamilton
Jenson Button explica por qué Lando Norris podría ser "una fuerza formidable" en 2026
Excompañero de Hamilton predice que brillará en 2026: "Regresó a su mejor nivel"
Últimas noticias
La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de Yeda para la era Gen4
Jenson Button revela el beneficio "de por vida" que reciben los campeones de F1
Piastri niega acusaciones de "sabotaje" en McLaren tras un debate en el parlamento australiano
Conducir contra el instinto: por qué usar la primera marcha es un sacrificio para los pilotos
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados