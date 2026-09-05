Jeremy Clarkson hace una promesa a Alpine F1 tras la pole de Gasly en el GP de Italia
Jeremy Clarkson ha prometido a todo el equipo de F1 de Alpine una cerveza Hawkstone si Pierre Gasly convierte su sorprendente pole position del GP de Italia en victoria
El ex presentador de Top Gear y The Grand Tour, Jeremy Clarkson, ha prometido a todo el equipo de Fórmula 1 Alpine una cerveza Hawkstone si Pierre Gasly gana el Gran Premio de Italia.
Gasly encabezó la sesión de clasificación del sábado en Monza, asegurando su primera pole position para la carrera del domingo.
Clarkson, cuya Diddly Squat Farm en Chipping Norton está situada cerca de la sede de Alpine en Enstone, reaccionó rápidamente al momento histórico. Publicando en X, el presentador de Clarkson's Farm hizo una promesa pública al equipo.
"Bien. Pierre Gasly. Sin presión, pero si conviertes esa pole en una victoria, todo el equipo recibe una Hawkstone. Vamos, equipo de Chipping Norton", publicó.
Clarkson continúa una tendencia de apoyar públicamente a su equipo "local" de F1. En la temporada 2023, tuiteó durante el Gran Premio de Mónaco que invitaría una pinta a todo el equipo Alpine si Esteban Ocon conseguía subir al podio. Cuando Ocon logró terminar tercero, Clarkson cumplió su parte del trato. Condujo personalmente su tractor Lamborghini hasta la fábrica de Enstone, entregando al personal un remolque cargado con 1000 botellas de su cerveza Hawkstone.
La actuación de Gasly en Monza, el mismo circuito donde logró su primera victoria en un gran premio para AlphaTauri en 2020, fue una sorpresa en una temporada que hasta ahora ha estado dominada por Mercedes.
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"Sentí muchas emociones, así que estoy extremadamente feliz por todo el equipo. Estoy extremadamente feliz con nuestro rendimiento. Llevo nueve años en la Fórmula 1, intentando dar lo mejor de mí absolutamente cada fin de semana", explicó Gasly en la rueda de prensa posterior a la clasificación.
"No siempre tenemos un coche para luchar por la pole position, y hoy fue el caso. Estoy muy, muy feliz, muy orgulloso de haber aprovechado esta oportunidad y hacer que funcionara. Fue una vuelta increíble.
"Hemos estado a tope desde la primera vuelta en la Q1. Las sensaciones han sido buenas. Conseguí mi primera victoria aquí en Monza, y ahora consigo mi primera pole position, así que definitivamente es un lugar especial para mí."
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