¿Quién es Jim Ratcliffe y por qué compraría parte de Mercedes F1?

Con una infancia humilde en Lancashire, Inglaterra, James Ratcliffe, de 67 años, utilizó un título en ingeniería química que se sacó en la Universidad de Birmingham como trampolín para el éxito en la industria. Posteriormente perfeccionó sus habilidades directivas en la London Business School.

Creó INEOS en 1998 y lo expandió a través de una serie de adquisiciones en el campo de petroquímicos, en particular los de antiguos activos de BP.

Ratcliffe tiene el 60% de las acciones y es presidente y director ejecutivo de INEOS plc, que da empleo a unas 22.000 personas en todo el mundo.

En 2017, fue más allá del negocio petroquímico con una inversión de mil millones de libras para crear una división automotriz con la intención de comercializar el 4WD Grenadier, basado en el Land Rover Defender. También es dueño de la marca Belstaff, famosa por su ropa para pilotos de motos.

Ratcliffe recibió su título de caballero en la Lista de Honores del Cumpleaños de la Reina 2018 por servicios a empresas e inversiones, solo unas semanas después de que el Sunday Times lo nombrara el hombre más rico de Reino Unido, con una fortuna estimada en 21 mil millones de libras (23 mil millones de euros).

La noticia de su nombramiento como caballero no estuvo libre de polémica debido a sus conexiones con el fracking, y más tarde se mudó a Mónaco como exiliado fiscal, lo que también generó protestas y voces críticas.

The INEOS logo on the bodywork of the Mercedes F1 W11

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images