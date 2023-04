Cargar reproductor de audio

Bajo la dirección de Toto Wolff, Mercedes se ha convertido en un equipo dominante en la Fórmula 1, lo que se demuestra por el hecho de que pudieron ganar el campeonato individual siete veces seguidas: seis con Lewis Hamilton y una con Nico Rosberg.

Sin embargo, la derrota sufrida ante Max Verstappen al final de la temporada 2021 envió al fabricante alemán a una espiral descendente y ahora no pueden volver a su forma ganadora por segundo año consecutivo. Al respecto, Toto Wolff expresó una crítica bastante dura y enfatizó la responsabilidad de los ingenieros. Esto no le gusta a Eddie Jordan, quien dice que el jefe siempre debe cargar con la culpa.

“Él es el CEO, él es el jefe. Él también tiene la responsabilidad. Está sucediendo bajo su supervisión", declaró Jordan críticamente. “Culpar o criticar a alguien en su equipo de diseño es en realidad falso. Es realmente duro”.

"Me gusta bromear con Toto", admitió Jordan. “¿Qué hay de mí y Toto? Me encanta porque simplemente lo aguanta, ¡y a veces debería decirme que me vaya a la mierda! Pero a pesar de todo, seguiría con eso".

Jordan, que también hizo posible el debut de Michael Schumacher, cree que Wolff es un gran líder y tiene buen carácter para la Fórmula 1, pero podría ser un poco más crítico con su propio papel. El líder del equipo dio su propio ejemplo para esto.

"Creo que Toto es una muy buena incorporación a la Fórmula 1. Creo que tiene excelentes cualidades. Pero fui crítico, y para responder indirectamente a la pregunta, fui crítico en los últimos episodios [del podcast] cuando criticó a sus diseñadores e ingenieros, y dije: 'Bueno, detengámonos por un segundo'".

"Cuando era el jefe de Jordan, si el auto era bueno, recibía todas las felicitaciones", bromeó el exlíder del equipo. “Y, por supuesto, si el auto estaba mal, tratas de culpar a alguien más. Pero realmente tienes que ponerte de pie y asumir la responsabilidad".

“Tienes que ser un hombre, sucedió bajo su vigilancia. Es el jefe del equipo. Mi mensaje a Toto fue que sería mucho más feliz si se pusiera de pie y dijera: 'mira, Mercedes es un equipo, siempre seremos un equipo, y esto lo jodimos'".