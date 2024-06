Nuevo cortocircuito entre Jos Verstappen y Horner: “Estoy harto de él”

Max Verstappen y Jos Verstappen iban a estar ambos en acción en un coche Red Bull de Fórmula 1 durante el fin de semana del Gran Premio de Austria.

El tricampeón reinante en su habitual RB20 para tomar parte de la décima ronda del campeonato 2024, mientras que su padre en el RB8 como parte del Desfile de Leyendas. Sin embargo, la situación desembocó en otro choque entre Jos Verstappen y Christian Horner.

Según Verstappen padre, el jefe del equipo hizo todo lo posible para que el ex piloto de Arrows y Minardi, entre otros, no se pusiera al volante.

"En los últimos días he oído desde varios sectores que Christian Horner ha hecho todo lo posible para no dejarme conducir. Y para que, por lo demás, no se filmara nada. Entonces pienso: dímelo a la cara. Esto no tiene que ser así para mí, me parece muy decepcionante", reveló Jos Verstappen en el paddock austriaco en declaraciones que publicó el diario De Telegraaf.

Y luego agregó en el sitio Formule 1: "Habría alguna filmación, incluso con un dron. Pero Horner no quería que me filmaran. ¿Cómo puede ser tan infantil? Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner. Dice algo de él, creo".

Esto no hace más que demostrar que las cosas siguen sin funcionar entre Jos Verstappen y Horner. Ambos están enfrentados desde hace tiempo, aunque exteriormente han estado bastante tranquilos en los últimos meses.

Se cree que la noticia de que Verstappen conduciría en el Desfile de Leyendas habría sido una sorpresa para Horner, tras lo cual el británico intentó ponerle freno.

Para los aficionados en el Red Bull Ring, hay mucho que ver, pese a a la ausencia de Jos Verstappen. Entre los participantes del Desfile de Leyendas estarán Emerson Fittipaldi pilotando el Lotus 72 con el que ganó el GP de Austria de 1972, Johnny Herbert estará en acción en el Lotus 82, que ganó la carrera austriaca en 1982 en manos de Elio de Angelis, mientras que el RB1 de Red Bull será pilotado por David Coulthard. Por último, Gerhard Berger se pondrá al volante del Ferrari F2002 con el que Michael Schumacher triunfó en Spielberg en 2002.