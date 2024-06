Jos Verstappen conducirá un Red Bull de F1 en el GP de Austria 2024

El fin de semana del Gran Premio de Austria es conocido por el espectáculo dentro y fuera de la pista. Además de ser una ronda con carrera sprint, los aficionados en las gradas tendrás más razones para no aburrirse.

El programa de apoyo está repleto de grandes categorías de carreras y momentos especiales. Uno de los acontecimientos anuales más destacados es el Legends Parade. Este año está dedicado a legendarios pilotos y a emblemáticos coches de Fórmula 1 que han ganado el Gran Premio de Austria en los últimos 50 años.

Los aficionados neerlandeses, que siempre se acercan de a miles al GP de Austria, podrán ver una demostración especial de Jos Verstappen, ya que el padre del tricampeón del mundo Max Verstappen se subirá al RB8 de Red Bull.

Se trata, sin embargo, de una elección interesante, ya que el RB8 no entra en la foto, al no haberse celebrado el Gran Premio de Austria de 2012. No obstante, seguramente será un momento especial para la familia Verstappen y los aficionados en Spielberg.

Además de Verstappen padre, más leyendas estarán en acción. Por ejemplo, Emerson Fittipaldi pilotará el Lotus 72 con el que ganó el GP de Austria en 1972 y Johnny Herbert estará en acción en el Lotus 82, que ganó la carrera en cuestión en 1982 en manos de Elio de Angelis.

Además, el RB1 de Red Bull será pilotado por David Coulthard, quien ganó el GP de Austria de 2001 con McLaren. Por último, Gerhard Berger se pondrá al volante del Ferrari F2002 con el que Michael Schumacher triunfó en Spielberg en 2002.

Cuando los coches no estén en acción, podrán admirarse en la F1 Fan Zone. Allí también se expondrán el Lotus 79 de Ronnie Peterson y el RB14 de 2018 de Max Verstappen.