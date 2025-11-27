Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

Jos Verstappen cuestiona el "grave error" de McLaren en Las Vegas

Jos Verstappen aseguró que el "gran error" cometido por McLaren en el Gran Premio de Las Vegas, que derivó en la exclusión de sus dos autos y le dio a su hijo Max un impulso extra en la lucha por el campeonato.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Jos Verstappen

Jos Verstappen

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

El padre del cuatro veces campeón analizó la situación generada por el equipo de Woking en el Gran Premio de las Vegas del pasado fin de semana, que vio cómo los resultados de Lando Norris y Oscar Piastri —segundo y cuarto en pista— eran anulados al detectarse un desgaste del patín inferior por encima de lo permitido en sus respectivos monoplazas.

El triunfo de Verstappen en las calles de la Ciudad del Pecado, sumado a la inédita doble descalificación de los coches de McLaren, deja ahora al piloto de Red Bull igualado en puntos con Piastri en el segundo lugar, mientras que ambos persiguen a Norris ahora con 24 unidades por detrás cuando solo quedan dos carreras para el final del campeonato, una de las cuales será bajo formato sprint este fin de semana en el Gran Premio de Qatar.

"Esto le da a Max una energía positiva adicional", comentó Jos Verstappen en declaraciones a Formule1.nl. "Escuchar y leer lo que provocó en él el mensaje por radio de McLaren durante la carrera —'Ve a buscar a Max'— ya te hace imaginar la motivación extra que le generó. Y McLaren estará cada vez más tenso. No pueden permitirse ni un error más."

Lando Norris y Max Verstappen en la salida del GP de Las Vegas 2025.

Lando Norris y Max Verstappen en la salida del GP de Las Vegas 2025.

Photo by: LAT Images

Sobre el desgaste del patín que llevó  la descalificación en Las Vegas, añadió: "Es un gran error por parte de McLaren, un verdadero despropósito. ¿Por qué llevar el coche tan al límite? Puede que haya sido un simple error, pero también podría ser que el auto no rindiera igual si no lo ajustaban de esa manera."

Max Verstappen ya se había marchado del circuito antes de la decisión oficial, pero conociendo lo que iba a pasar. "Hablé brevemente con él antes de irme. Ya sabía que los iban a descalificar", señaló Jos.

El director del equipo, Andrea Stella, pidió disculpas a Norris y Piastri a través de un comunicado oficial tras la sanción, entendiendo que llega en un momento clave de sus respectivas luchas por el campeonato.

"Pedimos disculpas a Lando y a Oscar por la pérdida de puntos hoy, en un momento tan importante de sus campañas después de un fin de semana en el que ambos rindieron a gran nivel. Como equipo, también lamentamos lo ocurrido ante nuestros socios y aficionados, cuyo apoyo es fundamental.

"Aunque el desenlace es muy decepcionante, seguimos plenamente concentrados en las dos últimas carreras de la temporada."

