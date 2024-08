La historia de la foto más famosa de un incendio en la F1

Lo que debería haber sido una detención en pits normal para Jos Verstappen, piloto de Benetton, terminó siendo un desastre cuando se roció gasolina de la manguera de reabastecimiento y se transformó en fuego sobre un monoplaza caliente en pleno GP de Alemania de 1994.

Capturado en directo por televisión en ese momento, el drama quedó inmortalizado por lo que ahora es una fotografía mundialmente famosa del entonces miembro del equipo de pits de Benetton, Paul Seaby, quien fue capturado en medio de las llamas.

Aquí hablamos con tres hombres clave involucrados en ese momento para recordar los eventos de esa tarde del domingo: el piloto Jos Verstappen, el fotógrafo Steven Tee y el propio Seaby.

LA PARADA EN PITS

La parada en pits de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994. Photo by: LAT Images

El Gran Premio de Alemania de 1994 tuvo lugar en medio de un intenso contexto político que se mantuvo durante toda la temporada.

Benetton llegaba a la carrera de casa de Michael Schumacher habiendo apelado una suspensión de dos carreras que cayó sobre el alemán por haber ignorado las banderas negras en la competencia anterior de Silverstone.

Schumacher buscaba convertirse en el primer alemán en ganar el Gran Premio de su país, pero sabía que sería una tarea difícil ya que las largas rectas de Hockenheim se ajustaban perfectamente al motor V12 de Ferrari.

Un caótico inicio de la carrera, que incluyó un incidente en la primera curva que le valdría una carrera de suspensión a Mika Hakkinen, dejó a Schumacher en el liderato seguido de Gerhard Berger como su principal rival.

En la vuelta 13, Schumacher entró en boxes para su primera parada en pits para cargar combustible, que se completó sin problemas. Dos vueltas más tarde era el turno de Jos Verstappen.

JOS VERSTAPPEN

"Recuerdo haber ingresado para la que creía que sería una parada normal en boxes. Sentado en el auto, siempre abría la visera del casco porque cuando me detenía sudaba mucho, así abría el casco para tomar un poco de aire fresco".

"Entonces vi venir el fluido. Esto fue antes de que pudiera oler nada, y por eso agitaba el brazo. Entonces todo se incendió y de repente estaba oscuro y negro, y no podía respirar. Era una situación en la que normalmente no piensas: es como si de repente te pusieran en una habitación oscura, y luego piensas: 'Necesito salir...'"

"Fue difícil quitar el volante, y eso me llevó un par de segundos. Luego tuve que soltar los cinturones. Así que había muchas cosas que tenía que hacer antes de que me diera cuenta de lo que había pasado".

El incendio durante la parada en pits de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994. Photo by: LAT Images

PAUL SEABY

"Mi trabajo era como uno de los responsables de la rueda delantera derecha, así que le di la espalda al hombre encargado de cargar combustible. Por eso terminé siendo rociado en la parte de atrás".

"Hasta entonces había sido una carrera normal, y estábamos pasando por la parada de Jos. Estábamos a punto de poner las ruedas cuando vi lo que creí que era agua en el aire".

"Pensé 'es inusual que haya agua'. Entonces me di cuenta de que era combustible y en ese momento decidí salir de allí, que es el momento en que se encendió. Hubo un gran 'wuf' cuando subió y me fui volando. Me dirigí al garaje que era la ruta más directa lejos del auto".

STEVEN TEE, MOTORSPORT IMAGES

"Estábamos trabajando para Benetton en ese momento y decidí que haría la carrera desde el lado interno de la pista. Iba a hacer la salida desde allí y ver qué pasaba, y quería estar allí para la llegada porque pensé que si Michael ganaba, habría banderas por todas partes".

"La parte media de la carrera resultó ser un poco aburrida, así que pensé en volver y hacer las paradas en boxes, ya que estaba a cinco minutos a pie".

"Fui al garaje de Benetton y se estaban preparando para la parada en pits, así que disparé fotos desde donde estaba parado, justo al frente".

"Me estaba alejando y noté que algo se estaba derramando, pero no le presté demasiada atención. Luego pasé de ver a Jos en el auto con los mecánicos a su alrededor, a literalmente ver una gran bola naranja. Pero seguí disparando fotos".

"Tan pronto como sucedió pude ver a los mecánicos corriendo hacia el garaje, y algunos de ellos estaban ardiendo. Me retiré un poco para salir del camino y luego no pensé más en lo que había tomado, ya que esos días estábamos filmando en video".

EL DESPUÉS

El incendio durante la parada en pits de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994. Photo by: LAT Images

El fuego se apagó en cuestión de segundos, pero en el garaje de Benetton se produjeron escenas frenéticas en las que el equipo intentaba controlar lo que había sucedido.

Los mecánicos de Benetton incluso tuvieron que empezar a prepararse para la segunda parada de Schumacher, antes de que su retiro significara que la atención podría centrarse en el tratamiento de las quemaduras de las personas atrapadas en el fuego.

JOS VERSTAPPEN

"Recuerdo que el equipo me echó agua en la cara y luego le puso crema. Fui al hospital para un chequeo, pero todo estaba bastante bien. Mi respiración también estaba bien, ya que no creo que haya respirado mucho cuando ocurrió".

"Al tener un incendio en un auto de carreras, como cuando Nico Hulkenberg quedó dado vuelta en Abu Dhabi, hueles el combustible o el aceite y te asustas. Pero cuando ocurre en el pitlane, es casi el lugar más seguro en el que puede ocurrir. Así que nunca tuve problemas para lidiar mentalmente con lo que pasó".

Las quemaduras en el rostro de Jos Verstappen tras su incendio en el GP de Alemania de 1994. Photo by: Sutton Images

PAUL SEABY

"Todo estaba un poco enloquecido, en realidad. Había un gran shock en el garaje. Una vez apagado el incendio, había gente que intentaba entender y evaluar lo ocurrido".

"Encontramos un poco de agua y empecé a salpicarme la cara. Había gente despejando porque Joan [Villadelprat, director de operaciones] había empezado a gritar en el garaje que podría haber otra parada en boxes, y él estaba por ahí preguntando: '¿Creen que pueden hacerlo?'"

"Dijimos que 'sí, por supuesto' y empezamos a ponernos el mono para salir y hacer la parada de boxes para Michael. Estaban tratando de sacar el auto de Jos, había extintores por todas partes, y luego nos dijeron mientras nos preparábamos que Michael tenía un problema con el motor e iba a retirarse 'así que no se preocupen por eso'. Y eso fue todo".

"Fuimos al centro médico y nos reímos un poco tratando de enfriar nuestras quemaduras. Éramos tres con quemaduras: Simon Morley, Wayne Bennett y yo. Simon y yo teníamos quemaduras en la cara: Sim0n estaba peor, pero no se veía tan mal en ese momento, así que estábamos compartiendo una manguera de pie en una bañera".

"Wayne se había quemado el tobillo y la parte posterior del pie, y era el último en la ducha. Al final tuvo que meter el pie en el inodoro y lo tiró para que le llegara suficiente agua fría al tobillo".

"Aparte de eso, no hubo lesiones permanentes. Durante las siguientes carreras, mi cabeza no estaba en el lugar correcto, pero había que seguir adelante".

LA FOTO

Aunque las imágenes televisivas del incendio de Verstappen llamaron la atención de los noticieros ese día, no fue hasta la mañana siguiente que Tee se dio cuenta de lo que había captado en su cámara mientras revisaba su rollo en Londres.

STEVEN TEE

"Dejamos los rollos como de costumbre el domingo por la noche en Londres, y llegamos muy temprano para hacer una edición para Motoring News. Revisé los cuadros. Había dos cuadros completamente desenfocados, pero se podía ver el derrame de combustible. El siguiente cuadro era Paul Seaby desenfocado, y el siguiente era Paul Seaby desenfocado.

"Pero el tercer cuadro era el que se ha hecho muy famoso - que es básicamente él completamente envuelto en llamas, alejándose de allí claramente. ¡Parece robado de una película! "

"Había otro ángulo del fuego que alguien había tomado desde el muro de pits, y que se usó bastante en los periódicos, pero no tuvo tanto impacto como este de Seaby".

"Paul y yo hemos bromeado sobre ello a lo largo de los años. Lo he puesto en los periódicos, ¡y en algún momento la imagen terminó como posavasos en alguna parte! Se ha utilizado en todas partes. Es un recordatorio constante para él."

El incendio durante la parada en pits de Jos Verstappen en el GP de Alemania de 1994. Photo by: LAT Images

EL LEGADO

Aunque las investigaciones subsiguientes de la FIA sobre la causa del incendio de Benetton se centraron en un filtro que faltaba, el equipo siempre creyó que ese elemento no contribuyó a lo que sucedió ese día.

Todo eso ha quedado en los libros de historia, pero los recuerdos de lo que ocurrió hace 25 años este fin de semana siguen siendo fuertes, y la foto de Seaby se ha convertido en un icono de la F1.

Para los hombres que estuvieron en el corazón del fuego, es algo que nunca olvidarán.

JOS VERSTAPPEN

"¡Es por lo que la mayoría de la gente me recuerda! Uno ve esas imágenes mucho durante el año".

"No tengo problemas duraderos, salvo a veces, cuando bebo alcohol, principalmente vino - y no siempre es así, sólo a veces- de repente lo siento arder. Y luego también se pone rojo donde me quemé la cara. Lo siento aparecer en mi cara. No sé por qué. Creo que es una especie de reacción que se obtiene. Eso es todo lo que me queda de esto".

PAUL SEABY

"Lo único que noté la otra semana es que mi mejilla izquierda está un poco más roja en un lugar, pero aparte de eso no hay efectos secundarios".

"Cuando vi la fotografía por primera vez, hablé con Steve Tee y le dije: '¡Podrías haberme apagado el fuego en vez de tomar fotos!' Pero me alegro de que las tomara".

"Cuando te encuentras en una situación así, sólo estás arrancándote cosas en llamas, así que en realidad no sabes lo que pasó. Así que fue muy interesante mirar y estudiar y ver lo que pasó".

"Me gusta la foto y me alegro de que la tomara, porque sin el video y sin ella se podría haber olvidado fácilmente. No mucha gente habla del incendio del Jordan en Spa [en 1995] por ejemplo".

"He tenido algunos posters de la imagen a lo largo de los años y mi suegra, que ya no está con nosotros, cuando empecé a salir con mi esposa, la única foto que tenía de mí era esa".

"Así que en la pared de su casa estaban mi cuñado y mi cuñada en sus bodas, y junto a ella había una foto mía en llamas. Eso me hacía reír".