Jos Verstappen presiona a Red Bull y no confía en Horner

El circuito de Zandvoort ha sido el dominio de Max Verstappen en los últimos años, pero este año el héroe local se vio superado por Lando Norris.

El piloto de McLaren cruzó la línea de meta con casi de 23 segundos de ventaja sobre el de Red Bull, que ahora acumula cinco grandes premios sin subir a lo más alto del podio.

En declaraciones al diario alemán Bild, Jos Verstappen, ex piloto de F1 y padre del actual tricampeón mundial, habló de una "enorme decepción" por lo visto en Zandvoort.

"Max nunca tuvo la oportunidad de ganar", comentó "Pero eso no es sorprendente cuando retrocedes el coche".

Con esto, Verstappen se refiere al rendimiento decreciente del RB20 en comparación con la competencia. Mientras que Max Verstappen seguía dominando las carreras a principios de año, no ha sido así desde el Gran Premio de Miami -donde McLaren introdujo un paquete de actualizaciones-.

Red Bull tampoco se está quedando quieto, pero por ahora, esas actualizaciones no parecen ser tan efectivas.

"El equipo ha tomado el camino equivocado varias veces", asegura Jos Verstappen.

"Internamente, deberíamos mirarnos en el espejo y no siempre pasar por alto todo. Es hora, si no es ya demasiado tarde de cuestionarnos a nosotros mismos. La gente buena está dejando el equipo", advirtió en referencia al diseñador Adrian Newey y al director deportivo Jonathan Wheatley.

"Estoy muy descontento con lo que está pasando", sentenció el ex piloto de Arrows y Minardi, entre otros.

Tras el Gran Premio de Países Bajos, Helmut Marko, asesor de Red Bull, ya habló de un "resultado alarmante" para su equipo.

Además, el austriaco puso en duda que Red Bull pueda defender ambos títulos en su actual estado de forma. La ventaja de Verstappen en sobre Norris sigue siendo amplia, de 70 puntos, pero no insalvable. Entre los constructores, además, cada vez parece más probable que McLaren pueda ir por su primer título en 26 años, aunque primero tendría que recortar la diferencia de 30 puntos y luego mantener esa forma.

"No se puede endulzar, la situación es grave", valoró Jos Verstappen.

"Max no está contento con un coche así. Ahora depende de Horner que el equipo vuelva al buen camino". ¿Si confía en que el jefe del equipo, Christian Horner, pueda enderezar el rumbo? "Me sorprendería, pero de momento digo que no. Tienen que pasar muchas cosas. Todo el espíritu tiene que cambiar".

