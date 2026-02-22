Jos Verstappen: "El rendimiento de Red Bull es prometedor"

Tras el mayor cambio normativo técnico de una generación, todas las miradas se centraron en cómo interpretarían las nuevas reglas los equipos.

Para el equipo con sede en Milton Keynes, el reto era aún mayor. El equipo no solo diseñó un chasis completamente nuevo, el RB22, sino que también dio el salto a la era de los motores propios, desarrollados en colaboración con Ford en el marco del proyecto Red Bull Powertrains.

Tanto en la prueba de Barcelona como en los test oficiales de Baréin, Red Bull ofreció un rendimiento discreto pero impresionante. El coche se mostró equilibrado desde el principio.

El ritmo de conducción prolongada del coche fue competitivo y, en ocasiones, llamativo. Con algunas cargas de combustible, el coche pareció más rápido de lo esperado, lo que indicaba que el equipo podría haber comprendido las nuevas normas aerodinámicas mejor de lo previsto.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sona Maleterova / Getty Images

Esta potencia básica también se reflejó en el motor. A pesar de ser la primera temporada de RBPT y Ford, la velocidad en recta del motor fue buena, la distribución de energía fue consistente y resistente.

Jos Verstappen, en declaraciones a la cadena belga RTBF, se mostró cautelosamente optimista cuando se le preguntó por la clasificación competitiva: "Por supuesto, nunca se sabe con certeza cuál será el rendimiento. No se ve lo que hay realmente detrás de las pruebas, pero debo decir que estoy satisfecho con lo que ha pasado".

"En particular, en lo que respecta al motor, mi primera impresión es que es potente y resistente. En la primera carrera veremos realmente dónde estamos".

"Hay algunos pequeños problemas, pero eso es normal. Siempre hay ajustes que hacer, pero por ahora el coche funciona perfectamente. Ha recorrido muchos kilómetros, lo cual es prometedor".