El duro dardo de Jos Verstappen para responder a Guenther Steiner

Apenas pasó el cruce entre Max Verstappen y Juan Pablo Montoya, cuando el padre de Max, Jos, arremete contra el siguiente 'experto' de la Fórmula 1. En las redes sociales, el neerlandés lanzó un dardo contra el veterano jefe del equipo Haas, Guenther Steiner.

El hombre de 54 años comentó en la red social X una publicación en la que se citaba a Steiner diciendo que probablemente a Max Verstappen le gustaría el reglamento de Fórmula 1 de 2026 si estuviese ganando.

En concreto, Steiner dijo en el podcast Red Flags después de la carrera de Canadá, en la que Verstappen terminó tercero: "Max Verstappen estaba algo más feliz porque estaba en el podio. Si hubiera ganado, probablemente habría sido realmente feliz. Serían las mejores reglas de todos los tiempos."

Aunque Steiner hizo estas declaraciones con una sonrisa, Jos Verstappen respondió a ello con el siguiente mensaje: "Hola Guenther. Entiendo por qué ya no eres jefe de un equipo de Fórmula 1. Por cómo hablas."

Steiner fue jefe del equipo Haas de 2014 a 2024, aunque después tuvo que dejar su lugar al actual jefe del equipo, Ayao Komatsu. Desde finales de 2025 está activo en MotoGP, donde ha asumido el control del equipo Tech3 a través de un consorcio.

Aun así, Steiner sigue siendo un experto solicitado en la Fórmula 1. Sin embargo, por su declaración sobre Max Verstappen no solo recibe oposición del padre Jos, sino también, por ejemplo, de Daniel Juncadella, que este año fue compañero de equipo de Verstappen en la carrera de 24 horas en Nürburgring.

El español escribió en las redes sociales sobre el cuatro veces campeón del mundo: "Ese tipo ya lleva advirtiendo a todos sobre las nuevas reglas desde 2023. Pero el jefe del consorcio que se hizo cargo del equipo Tech3 de MotoGP lo sabe mejor."

De hecho, Verstappen está entre las personas del paddock que ya hace años veían con escepticismo el nuevo reglamento de 2026. Ya en 2023 dijo, por ejemplo, que el reglamento era "demasiado complicado" y que se sentiría "extraño".

Como el neerlandés también criticó públicamente las reglas varias veces este año, Juan Pablo Montoya propuso recientemente una suspensión para Verstappen. Este respondió hace poco en una conversación con De Telegraaf.

También lee: Fórmula 1 La dura respuesta de Verstappen a Montoya tras pedir que lo suspendan de la F1

Watch: Max Verstappen e Isack Hadjar prueban NASCAR