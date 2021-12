Jos Verstappen sobre Toto Wolff: "No me gusta su actitud"

Jos Verstappen, padre del piloto de Red Bull Max Verstappen, reveló en una entrevista a un tabloide británico que sigue habiendo silencio entre él y Toto Wolff, algo que ha mantenido desde el choque que sufrió su hijo a consecuencia de un contacto de Lewis Hamilton en el Gran Premio de la Gran Bretaña 2021, por lo que no hay relación con el jefe del equipo Mercedes porque: “no me gusta su actitud”.

La manzana de la discordia fue que el equipo de Hamilton celebró su victoria en casa mientras padre e hijo Verstappen se lamían las heridas en el hospital. "No me gusta la forma en que se ha comportado desde Silverstone", dice Verstappen padre al Daily Mail. "Había un piloto en el hospital y estaban festejando en el podio como si acabaran de ser campeones del mundo".

El asunto se mantuvo en el tema de la conversación durante julio y Wolff subrayó en su momento que sólo habían festejado cuando se tuvo la información de que Verstappen estaba bien dadas las circunstancias del impacto. Pero la relación entre Wolff y la familia Verstappen, al menos así lo dice el progenitor del piloto neerlandés, ha sido diferente desde entonces.

"No habría pensado que Toto sería así. Pero fue entonces cuando conocí a un Wolff diferente", dice Verstappen. "No hizo ningún contacto, no envió ningún mensaje, nada. Sin embargo, ya nos había hablado en año nuevo. Digámoslo así: teníamos una buena relación hasta Silverstone".

Max Verstappen, Red Bull Racing y Jos Verstappen Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Es un secreto a voces en el paddock que Verstappen, el mánager Raymond Vermeulen y Wolff se han reunido en persona de vez en cuando en el pasado, aunque oficialmente solo han sido pequeñas charlas. Se especula que, extraoficialmente, ambas partes querían mantener un vacío legal: Verstappen, en caso de que Red Bull no fuera capaz de ganar y Wolff por si Hamilton renunciaba.

El tema, si es que alguna vez se discutió seriamente, probablemente se haya dejado de lado por el momento. Verstappen y Red Bull tienen una ventaja antes del final en Abu Dhabi gracias a las victorias, y Hamilton ha ampliado su contrato con Mercedes hasta el final de 2023. Sobre todo porque Verstappen y Red Bull, al menos según los expertos, armonizan bien en cuanto a carácter.

Para Verstappen padre, actualmente no hay motivos para mirar a otro lado: "Max tiene contrato hasta finales de 2023, pero espero que pueda quedarse en Red Bull hasta el final de su carrera. Es feliz en este entorno y tenemos una buena relación con Christian (Horner, jefe de equipo) y Helmut (Marko, asesor de deporte motor)".