Joshua Duerksen se une a Mercedes F1 como piloto de desarrollo

El paraguayo Joshua Duerksen hizo historia al firmar con el equipo Mercedes de Fórmula 1 para formar parte de su plantel de pilotos.
Joshua Duerksen será parte de la escudería Mercedes de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, según anunció el propio equipo este lunes en el marco de su presentación para el nuevo campeonato de la máxima categoría.
El paraguayo fue presentado como piloto de desarrollo para la escudería de Brackley, por lo que trabajará para acompañar el trabajo que harán en pista los pilotos titulares George Russell y Andrea Kimi Antonelli.
Mercedes destacó que "Duerksen progresó con éxito por las categorías formativas de monoplazas, logrando victorias en F4 UAE, Fórmula 4 Italiana y ADAC Fórmula 4, además de podios en competiciones de Fórmula Regional".
"Debutó en la FIA Fórmula 2 en 2024, consiguiendo cuatro podios y dos victorias en su temporada como novato, seguido de otro resultado dentro del top 10 del campeonato en 2025", agregó el equipo dirigido por Toto Wolff.
Duerksen compaginará su flamante rol dentro de la escudería Mercedes de Fórmula 1 con su tercera temporada como piloto de la Fórmula 2, donde estará compitiendo ahora con el equipo Invicta Racing, uno de los más destacados del campeonato.
Duerksen trabajará en el simulador de Fórmula 1 del equipo y también realizará pruebas de TPC (Test de Coches Anteriores de F1).
