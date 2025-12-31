Kimi Antonelli: el cambio de suspensión de Mercedes me costó “dos o tres meses”

El debutante de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, cree que el fallido cambio de suspensión del equipo le costó "dos o tres meses" de desarrollo durante su primera temporada en la Fórmula 1.

Mercedes introdujo una geometría revisada de la suspensión trasera en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola, en mayo, en un nuevo intento por abordar su relativa falta de rendimiento en curvas lentas y los problemas de temperatura en los neumáticos traseros, tomando inspiración de lo que hacía McLaren con el líder de la categoría, el MCL39, en la parte trasera del coche.

Pero esa actualización introdujo inestabilidad en el coche y, mientras el experimentado George Russell logró convivir con los problemas hasta cierto punto, el debutante Antonelli lo tuvo mucho más difícil.

Tras un inicio de año prometedor, el rendimiento de Antonelli se desplomó al comienzo de la temporada europea, afectando seriamente su confianza. Cuando Mercedes revirtió los cambios en la suspensión, Antonelli fue recuperando poco a poco esa confianza y terminó disfrutando de un tramo final sólido en su año de debut.

"Creo que he perdido fácilmente dos o tres meses de progreso", reflexionó recientemente Antonelli sobre el inesperado obstáculo técnico. "Obviamente, sufrí con la parte trasera más que George. Me costó más adaptarme, principalmente por mi estilo de conducción.

"Fue un período difícil porque simplemente seguía perdiendo confianza, conduciendo muy tenso y realmente me costaba hacer cualquier progreso. Y, obviamente, si hubiera logrado adaptarme mejor o si hubiéramos vuelto antes a la suspensión anterior, probablemente habría sido un poco diferente y habría podido construir impulso ya hacia el final de la temporada europea o a mitad de ella".

Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes (derecha). Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, señaló que como resultado de esa experiencia Antonelli es ahora un piloto de grandes premios mucho más completo, siendo la clasificación el área en la que más ha mejorado el italiano.

"Esperábamos que las tandas largas fueran lo más difícil, pero ahí fue fuerte de inmediato", dijo Shovlin. "El rendimiento a una vuelta requirió más trabajo. Aprender a confiar en los neumáticos y generar temperatura desde el principio fue clave.

"Ahora entiende mucho mejor el flujo de un fin de semana de carrera. Su capacidad para describir lo que hace el coche siempre ha sido fuerte, y eso es una de las cosas más importantes.

"Con el tiempo, está construyendo una base de datos de causa y efecto con los cambios de puesta a punto. Un área clave es aprender cuánto apretar: no quedarse corto ni excederse. Budapest fue un ejemplo en el que se pasó de la raya. Hacia el final del año, a medida que los resultados mejoraron, a veces forzó demasiado en la Q3 después de buenas actuaciones en la Q1 y la Q2.

"Estos son detalles que pilotos con muchos años de experiencia han aprendido por las malas. Lo bueno de Kimi es que, una vez que aprende algo, se le queda. No repite los mismos errores. En general, estamos muy bien encaminados con él".