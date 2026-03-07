Kimi Antonelli elogia a los "héroes" de Mercedes por dejar su coche listo

Kimi Antonelli calificó a los mecánicos de Mercedes como "héroes" por arreglar su coche a tiempo para poder participar en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, después de que su fuerte choque en la FP3 amenazara con arruinar su fin de semana.

El italiano había tomado demasiado el bordillo en la curva 2 durante las últimas vueltas de la FP3 mientras intentaba iniciar su simulación de clasificación y, como resultado, se estrelló contra el muro exterior. Su coche quedó detenido junto al muro interior, con restos esparcidos por el circuito.

Mercedes tuvo unas dos horas para reparar el coche de Antonelli, lo que convirtió su lado del garaje en un hervidero de actividad. Cuando comenzó la clasificación, el coche seguía en el montacargas, rodeado de cajas de repuestos, pero el equipo seguía confiando en que Antonelli pudiera participar en la clasificación.

El accidentede Max Verstappen en la Q1 ayudó a Mercedes, ya que se detuvo el reloj, lo que garantizó que Antonelli pudiera salir al pit lane una vez que se reanudó la sesión. A pesar de las consecuencias del accidente, Antonelli se abrió paso hasta la Q3 y colocó su coche en la primera fila junto a su compañero de equipo y poleman George Russell.

Antonelli agradeció a sus mecánicos por haber puesto su coche a punto para la clasificación, donde se quedó a solo 0,293 segundos de Russell.

"Sí, ha sido un día muy, muy estresante", explicó Antonelli tras la clasificación. "Por desgracia, en la FP3 choqué contra el muro, pero los chicos, los mecánicos, han sido los héroes de hoy al volver a poner el coche en pista.

"Ni siquiera pudimos configurar el coche, simplemente salimos y conseguimos colocarlo en la primera fila. Así que estoy muy contento con eso.

No ha sido fácil. He tenido que esforzarme al máximo. Pero sí, necesito tener un fin de semana limpio la próxima vez, porque sin duda he comprometido un poco la clasificación. Pero mañana tenemos una carrera por delante y es posible conseguir un buen resultado".

Antonelli será objeto de una investigación por parte de los comisarios por una salida insegura, ya que se dejó un ventilador de refrigeración en su pontón lateral al salir de boxes en la Q3.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El ventilador se cayó del pontón lateral en la curva 1 y se partió en dos, y una de las piezas salió disparada hacia la pista. Lando Norris acabó pisando esa pieza, lo que provocó que se acumularan más restos en la pista.

El director del equipo, Toto Wolff, esperaba que Antonelli no tuviera que soportar el peso de ninguna sanción, afirmando que se trataba de un error del equipo, pero se mostró dispuesto a elogiar a su equipo por su rápida recuperación.

"Me siento aliviado por el duro trabajo que han realizado todos en el Reino Unido, y los mecánicos han hecho hoy un trabajo increíble", declaró Wolff a Sky.

"Ese coche parecía un coche de Fórmula 1 de Lego que se había tirado al suelo literalmente dos horas antes, y les dije que cinco minutos antes del inicio de la sesión no lo conseguiríamos.

Entonces, obviamente, Max se salió y eso nos dio los minutos necesarios para sacar el coche. Lo dije el año pasado, es más fácil frenar a alguien que intentar que un burro corra rápido.

Frenar la energía de alguien en el coche es también una cuestión de tiempo y de relación riesgo-recompensa, él nunca siente que está corriendo demasiados riesgos.

Pero luego se está arriesgando demasiado y eso es algo que va a aprender, hemos tenido algunos casos así, pero forman parte de su crecimiento".

