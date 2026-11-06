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Kimi Antonelli: “Mi preparación para 2027 empieza ahora” tras conquistar el título de F1

Después de cuatro días vertiginosos, Kimi Antonelli dice que su conquista del título de Fórmula 1 todavía se siente surrealista y sin asimilar, pero que eso no lo ha distraído de la tarea que tiene por delante

Filip Cleeren

Publicado: 6 nov 2026, 12:41

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Ha sido una semana muy intensa para Kimi Antonelli.

Después de celebrar su título mundial récord en el podio del Gran Premio de México, donde fue alzado en hombros por Lewis Hamilton y Max Verstappen, y en la fiesta posterior a la carrera, el italiano fue llevado rápidamente el lunes a cumplir compromisos con patrocinadores en la capital mexicana.

Antonelli viajó luego durante la noche a São Paulo para un encuentro muy especial con la familia Senna, en homenaje a su héroe de la infancia. Tras otra aparición con un socio a pedido de Petronas, patrocinador principal de Mercedes, el campeón más joven de la F1 volvió al trabajo al atender a los medios en Interlagos.

Para citar al personaje principal de la clásica película de 1986 Un experto en diversión: "La vida pasa muy rápido. Si no te detienes y miras alrededor de vez en cuando, podrías perdértela".

Ese momento para hacer una pausa y reflexionar aún no ha llegado para la nueva superestrella de la F1, y ¿cómo podría hacerlo en medio de un exigente triplete de carreras?

"Tuve una secuencia de acontecimientos muy loca en estos días", dijo Antonelli el jueves. "Gané el campeonato, luego pasé tiempo con la familia Senna, lo que ya fue un evento increíble. Así que, definitivamente, me habría gustado tener un poco más de tiempo para sentarme, reflexionar y darme cuenta de lo que pasó.

"Todavía se siente surrealista, ¿sabes? Esta mañana, el equipo me dio una camiseta especial y cuando la miré, dije: 'Wow. ¿Esto es real?'. Había tantas cosas pasando al mismo tiempo que también es como si mi cabeza se estuviera sobrecargando".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, el jueves en Interlagos

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Terminar el año como campeón mundial de pilotos de F1

Antonelli sintió que la Ceremonia de Entrega de Premios de la FIA del 12 de diciembre en Shanghái sería el 'momento claro' en el que su logro histórico finalmente podría empezar a asimilarse, con la temporada terminada y el trofeo de campeón mundial físicamente en su poder.

Esa gala será el momento oficial en el que Antonelli será coronado campeón mundial, pero la dirección de la F1 ya había hecho un esfuerzo especial para capturar el momento en México, trabajando con Mercedes y la FIA para homenajear a Antonelli con una ceremonia de podio especialmente diseñada.

Los productores de la ceremonia posterior a la carrera eligieron la icónica canción italiana Nessun Dorma, una coincidencia apropiada, ya que era la melodía favorita del fallecido abuelo de Antonelli, lo que provocó una fuerte reacción emocional.

Luego sonó Sarà Perché Ti Amo, en eco de su uso en Monza tras la victoria de regreso de Antonelli. "La primera canción fue muy emotiva para mí porque era una canción que mi abuelo solía escuchar siempre, así que fue muy especial oírla", dijo Antonelli después, el domingo por la noche, entre lágrimas. "Creo que estaría muy orgulloso".

De vuelta en São Paulo, sin embargo, Antonelli prometió dejar en pausa el resto de los festejos hasta que termine la temporada. ¿Brasil? Regreso al trabajo habitual, ya que con el título asegurado Antonelli ya puede empezar a pensar en cómo defenderlo el año que viene.

"En realidad estoy muy emocionado de estar aquí", dijo a pesar de la fatiga acumulada. "Es una buena oportunidad para intentar terminar la temporada en lo más alto, pero también siento que mi preparación para 2027 empieza ahora.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Será importante terminar fuerte la temporada para ganar confianza de cara a 2027. Y luego, una vez que termine la temporada, tendré unos días para disfrutar de todo lo demás".

El lujo que le dieron su dominio en 2026 y la conquista anticipada del título es la libertad de atacar las cuatro carreras restantes sin presión. ¿Verá la F1 una versión diferente y más agresiva de Antonelli? Más relajada, sí, pero Antonelli sintió que también era importante para él no perder la intensidad que lo llevó hasta aquí en primer lugar y le permitió ganar nueve grandes premios.

"No estaré tan tenso ahora que el campeonato está definido, creo que podré disfrutar aún más de la conducción", reconoció. "Pero lo importante es no estar demasiado relajado. Sigue siendo importante mantener la misma intensidad. Por supuesto, todavía tenemos que ganar el campeonato de constructores y sería muy lindo asegurarlo este fin de semana.

"Así que, de mi lado, simplemente pensaré en ganar la carrera. Voy a intentar salir a pista con la misma determinación e intensidad, con la misma hambre.

"Por supuesto, más relajado... pero no demasiado".

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