Fórmula 1 Las Vegas GP
Kimi Antonelli señala la mayor amenaza para la defensa del título en 2027
El piloto de 20 años dice que las carreras finales de esta temporada ayudarán a preparar su defensa de 2027
Lydia Mee
Publicado: 16 nov 2026, 11:26
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images
El campeón de Fórmula 1 2026, Kimi Antonelli, eligió a Max Verstappen, piloto de Red Bulln como el piloto con más probabilidades de interponerse en el camino de su defensa del título en 2027.
En apenas su segunda temporada en la categoría, el piloto de Mercedes se convirtió en el campeón mundial más joven de la F1 en el Gran Premio de México, con 20 años y 68 días, y en el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.
Pero al hablar en una conferencia de prensa en San Marino el jueves pasado, Antonelli dejó claro que espera una pelea mucho más dura la próxima temporada y señaló al cuatro veces campeón como su principal rival.
"Si tuviera que elegir a un piloto, diría Max: es el que podría causarme más problemas", dijo Antonelli.
Verstappen perdió el título de 2025 por apenas dos puntos ante Lando Norris, de McLaren. Ganó tres de los últimos cinco grandes premios y marcha segundo en el campeonato de pilotos con 279 puntos, 111 por detrás de Antonelli.
Antonelli admitió que la ventaja de Mercedes de las primeras carreras, cuando ganó los seis primeros grandes premios, ya desapareció.
"Es muy importante ir a la pista y ganar para demostrar que seguimos siendo los mejores. Red Bull, McLaren y Ferrari se acercaron mucho y ya no somos tan dominantes como al inicio de la temporada. El rendimiento entre nosotros está más parejo, y de una pista a otra puede cambiar el equilibrio de fuerzas", señaló.
"Es difícil decir si podremos repetirlo con el límite presupuestario y las restricciones de horas en el túnel de viento, que ahora son menores para nosotros porque hemos ganado".
Antonelli recibió con agrado la perspectiva de una lucha más cerrada.
"Definitivamente. El final de la temporada ya puede darnos una idea de cómo podría ser el año que viene. Sería un gran desafío para mí tener que pelear con pilotos de ese calibre en cada gran premio", dijo.
El piloto de 20 años también insistió en que su título no hizo nada para apagar su apetito.
"Pese a la victoria, quizás tengo incluso más hambre que antes. Ganar es una sensación hermosa y una de las mejores cosas que te pueden pasar. Quieres revivir el momento cada vez más", dijo Antonelli. "Estas últimas carreras ya son una preparación para 2027 para mí, así que el objetivo es terminar bien el año, quizás con algunas victorias, e intentar repetirlo el año que viene. Es solo el comienzo".
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