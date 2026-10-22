Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Kimi Antonelli revela el hábito sencillo que mantiene mientras se acerca al título de la F1

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli reveló que todavía lava su propio coche a mano

Lydia Mee

Publicado: 22 oct 2026, 11:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kimi Antonelli podría consagrarse campeón de Fórmula 1 este fin de semana, pero al explicar cómo pasa su tiempo lejos de la pista, reveló que todavía lava su propio auto a mano.

El piloto de Mercedes llegó a Austin con una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell y tiene la oportunidad de asegurarse el campeonato de pilotos en el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana. Eso lo convertiría en el campeón más joven de la F1 y en el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.

Al hablar durante el evento de presentación de la decoración de Mercedes para el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de 20 años explicó que su rutina en casa incluye limpiar su Mercedes-AMG GT63 de calle.

"Me gusta limpiar mi auto", dijo Antonelli. "Nunca lo hago automático, ya sabes, con la máquina. Siempre me gusta lavarlo a mano, yo mismo. Porque amo los autos, realmente me gusta cuidar mi auto y todo.

"Me gusta verlo limpio, así que es una actividad que me encanta hacer. Es una rutina".

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, da inicio al penúltimo triplete de la temporada 2026. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, cree que el fin de semana en el Circuit of the Americas le dará a la escudería de Brackley una oportunidad de "responder" después de dos fines de semana difíciles en Malasia y Singapur.

"Malasia y Singapur fueron fines de semana difíciles para nosotros y hemos trabajado duro para entender dónde nos quedamos cortos", dijo Wolff en la previa del Gran Premio de Estados Unidos del equipo. "Austin nos da una oportunidad de responder.

"Usaremos nuestro paquete de actualizaciones más reciente en ambos autos mientras seguimos desarrollando el auto. La parrilla está increíblemente apretada, así que tenemos que seguir avanzando si queremos pelear de manera constante al frente en la parte final de la temporada.

"El Gran Premio de Estados Unidos inicia otro triplete exigente. Hay mucho en juego, pero no nos adelantaremos. La prioridad es el fin de semana que tenemos por delante: ejecutar bien, maximizar nuestro rendimiento y tomar cada carrera como venga.

"Austin también será un fin de semana importante para nosotros fuera de la pista, con una serie de actividades comerciales que tendrán lugar en toda la ciudad. En el centro de eso estarán AMG y la activación de MANUFAKTUR, dando vida al rendimiento, la artesanía y la individualidad de la familia Mercedes en general durante todo el fin de semana. Tenemos ganas de mostrar eso y, en última instancia, cumplir donde más importa: en la pista."

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