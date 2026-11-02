Fórmula 1 GP de México

Kimi Antonelli revela por qué no usará el número 1 en la temporada 2027 de F1

El piloto de Mercedes mantendrá el número 12, ya que tiene un significado especial para él. Además, el joven italiano dice que es supersticioso y que el número 1 a menudo le trajo mala suerte

Ronald Vording

Publicado: 2 nov 2026, 12:50

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El número 1 no se verá en la parrilla de la Fórmula 1 la próxima temporada por primera vez desde 2021. Max Verstappen y Lando Norris decidieron de manera constante aprovechar la oportunidad de llevar el número 1 después de ganar sus títulos mundiales, pero Antonelli no lo hará.

Preguntado por Motorsport.com si cambiaría al número 1 o si el número 12 tenía un significado tan especial para él que quería conservarlo, explicó después de la carrera en México: "Creo que me quedaré con el número 12.

"Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí", dijo Antonelli poco después de reemplazar a Sebastian Vettel como el campeón mundial más joven de todos los tiempos.

El número 12 es un homenaje al ídolo de Antonelli, Ayrton Senna, y también fue el primer número que utilizó en monoplazas, en la Fórmula 4. Otro lindo detalle es que Antonelli también es el primer piloto desde Senna en 1988 en asegurar el título mundial de F1 con el número 12.

Más allá de este significado especial, Antonelli tiene una segunda razón para conservar el número 12, una que refleja quién es como persona.

"También es una forma de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo humilde. Siento que mantener el número 12 me permite tener un nuevo punto desde el cual empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar más".

Su modestia demostró ser una cualidad importante en varias ocasiones este año. Incluso después de su impresionante actuación en Austin, cuando este sitio web le preguntó cómo logra lidiar tan bien con la presión a una edad tan temprana, Antonelli se mostró especialmente interesado en dar crédito a su familia y a la gente de Mercedes en lugar de a sí mismo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Además del valor que le da al número 12, Antonelli indicó que no ha tenido buenas experiencias con el número 1, lo que le da otra razón para no hacer el cambio.

"Para ser honesto, soy muy supersticioso y el número uno nunca fue un buen número para mí. ¡Cada vez que me lo puse, salió extremadamente mal!", se rio Antonelli.

"Así que esa es una razón más para quedarme con el número 12".

Esa superstición también tuvo un papel para Antonelli durante el fin de semana de carrera en México, según reveló en la conferencia de prensa posterior a la carrera. Eso significaba que no quería pensar en absoluto que el título ya estaba en el bolsillo, porque temía gafar el resultado.

"Seguía escuchando lo mismo una y otra vez", dijo Antonelli, en referencia, según el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, al hecho de que muchas personas ya lo habían felicitado prematuramente el viernes por ganar el título mundial.

"Y, sabés, soy bastante directo con esto: hasta que no está hecho, no está hecho. Así que sabía que todavía quería terminar bien el trabajo, y no es fácil cuando seguís escuchando de mucha gente, invitados, aficionados, felicitaciones por el campeonato.

"Conociéndome, soy muy supersticioso. Y te digo, no es fácil para mí, ¡especialmente siendo tan supersticioso!".

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Ahora que el título está realmente asegurado, sin embargo, Antonelli puede celebrar plenamente su campeonato mundial, algo que dice que hará principalmente después de este triplete, es decir, después del Gran Premio de Sao Paulo.

"Disfrutaré esta noche. Veré qué hago, pero definitivamente cuando vuelva a casa después de Brasil, voy a ir con todo [con la fiesta]. Y, sí, después de vuelta a Vegas. Probablemente no llegue en el mejor estado a Vegas, pero creo que está bien, ¿no? ¡Igual hay que disfrutar todos estos momentos!"

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