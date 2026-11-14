Fórmula 1
Kimi Antonelli se reúne con el presidente italiano Sergio Mattarella
El nuevo campeón mundial de Fórmula 1 fue recibido por el presidente de Italia y le entregó a Sergio Mattarella uno de sus cascos con una dedicatoria escrita en la visera
Giacomo Rauli
Publicado: 14 nov 2026, 13:56
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Il Presidente Sergio Mattarella con Kimi Antonelli, Campione del mondo di Formula 1
Foto de: Presidenza della Repubblica Italiana
"Al presidente Mattarella, con gran admiración", firmó Kimi Antonelli.
El nuevo campeón mundial de Fórmula 1 se encuentra en medio de una vorágine de reuniones, eventos y celebraciones por el título mundial que ganó hace dos semanas en el Gran Premio de México, con el que puso fin a una sequía de títulos para un piloto italiano en el campeonato mundial que se remontaba a 1953.
Antonelli, junto a sus padres Marco y Veronica y su hermana Maggie, fue recibido el viernes por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.
El encuentro tuvo lugar en el Quirinale, en Roma, y Antonelli le entregó al presidente uno de sus cascos oficiales con una dedicatoria escrita en la visera.
Photo by: Presidenza della Repubblica Italiana
Antonelli habló con la máxima autoridad del Estado italiano y le explicó las sensaciones de llevar un casco durante una carrera, pero también lo que implica conducir un monoplaza de Fórmula 1 desde el punto de vista físico.
"Se pierden aproximadamente un par de kilos", dijo. "Tenemos el traje ignífugo, que también da calor. Entrenamos para estar lo más preparados posible y poder soportar el calor que sentimos cuando manejamos. Pero después de la sesión te metes en una bañera con agua fría..."
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El presidente le preguntó entonces: "¿Pero también era así en Fórmula 2? ¿Y en karting?"
"En karting un poco menos", respondió Antonelli. "Estás mucho más al aire libre. En un monoplaza vas encerrado. Pero en F2 las carreras duran un poco menos y son menos físicas. En Fórmula 1 la carrera dura de media una hora y media. ¿Pero vendrá a ver algunas carreras el año que viene? ¿Quizás en Monza? Sería muy lindo tenerlo con nosotros."
Photo by: Presidenza della Repubblica Italiana
Mattarella, con una sonrisa, respondió: "Eso espero mucho. ¡Ahora la Fórmula 1 me atrae mucho! La última vez fue hace varios años. Siempre es complicado, porque mis desplazamientos son complejos... Pero esta nueva situación [en referencia a la competitividad de Antonelli] me anima mucho."
El encuentro con el presidente fue solo el más reciente de los compromisos de Antonelli. Unas horas antes, Antonelli había asistido al partido entre la selección masculina de fútbol de Italia y el equipo francés, que Italia ganó 3-1, mientras que el día anterior había estado en San Marino -donde vive actualmente- para celebrar el título mundial.
Antonelli volará de regreso a Estados Unidos, esta vez a Nevada, para disputar la antepenúltima ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Las Vegas.
El presidente Sergio Mattarella junto a Kimi Antonelli, campeón del mundo de Fórmula 1.
Photo by: Presidenza della Repubblica Italiana
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