Fórmula 1 GP de México

Kimi Antonelli: De tantas lágrimas en la última vuelta, casi perdió el control

Poco antes del final de la carrera en el Grand Prix de México, Kimi Antonelli estuvo a punto de sacar de la pista su Flecha de Plata entre lágrimas camino al campeonato mundial

Alexis Hoffmann

Publicado: 2 nov 2026, 3:47

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Kimi Antonelli es, tras el Gran Premio de México, el hasta ahora campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia. Un hito que abrumó por completo al joven de 20 años incluso antes de cruzar la meta el domingo.

"En la última vuelta levanté el pie del acelerador porque ya no podía ver la pista", explica el flamante campeón del mundo después de la carrera. En ese momento, Antonelli iba en tercera posición y ya sabía que su posición bastaría sin problemas para conseguir su primer título.

"Me puse muy emocional. Y, como he dicho, tuve que levantar el pie, si no me habría salido de la pista. Solo intenté llevarlo hasta casa."

Además, el piloto de Mercedes subraya: "Creo que perdí unos dos segundos ahí, porque ya estaba llorando y no podía ver nada." Antonelli solo pudo distinguir más o menos a los dos Ferrari entre sus lágrimas.

"En ese momento me pasaron por la cabeza todo tipo de recuerdos", explica el joven de 20 años sobre sus últimos metros hacia el título. "Desde el karting hasta este momento. Fue una última vuelta realmente especial."

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"Al cruzar la línea de meta simplemente tuve que soltarlo todo, porque allí cumplí uno de mis mayores sueños. Fue algo muy especial."

Incluso si el joven piloto de Mercedes hubiera perdido su Flecha de Plata en el fragor de la batalla, en México igualmente habrían podido celebrar al campeón del mundo más joven hasta la fecha en la historia de la Fórmula 1. Ni su compañero de equipo George Russell ni el piloto de Ferrari Lewis Hamilton estaban en la posición necesaria para detener el hito histórico del campeón del mundo nacido en 2006.

Para ello habría sido necesaria, en cada caso, una victoria en el Gran Premio de México. E incluso en ese caso, a Antonelli le habría bastado un noveno puesto para asegurarse la corona más prestigiosa del automovilismo.

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