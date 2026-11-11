Fórmula 1 GP de Sao Paulo
"Kimi Antonelli todavía no es Ayrton Senna, pero puede ser un Senninha", dice Toto Wolff
Mientras Kimi Antonelli genera comparaciones con Ayrton Senna, Toto Wolff busca restarles importancia
Benjamin Vinel Federico Faturos
Publicado: 11 nov 2026, 10:17
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Hasta hoy, Ayrton Senna sigue siendo el último piloto brasileño de Fórmula 1 que ganó el campeonato mundial. Pero mientras finalmente emerge una nueva generación de pilotos auriverdes, no son ellos quienes reciben comparaciones con la leyenda del país.
Las actuaciones espectaculares de Kimi Antonelli esta temporada —y, de manera más superficial, su pelo castaño rizado— le valieron esos elogios, especialmente después de ganar cinco grandes premios consecutivos al inicio; algo que solo otros nueve pilotos lograron alguna vez, y Senna en realidad no es uno de ellos.
La quinta victoria consecutiva de Antonelli llegó con un grand chelem dominante en el Gran Premio de Mónaco, escenario del mayor dominio de Senna, lo que alimentó aún más las comparaciones. El tricampeón mundial sigue siendo el poseedor del récord de poles y victorias en el principado, donde es recordado por vueltas de clasificación hipnóticas.
"Estamos intentando proteger [a Kimi] de las actividades de medios y marketing de una manera que lo cuide y en la medida de nuestras posibilidades", dijo el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, la semana siguiente de aquel éxito en Barcelona.
"Seguimos insistiendo también a nuestros amigos de la prensa italiana: por favor, no hagan ninguna comparación con Ayrton Senna o 'Il Fenomeno'. Creo que Gazzetta [dello Sport] tituló que ganó cinco carreras seguidas, lo cual es increíble para un joven, pero no hemos ganado un campeonato, y él tiene 19 años".
Ayrton Senna, Mclaren
Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images
Antonelli terminó asegurando el título mundial en el Gran Premio de México. Unos días después, antes de la cita de Sao Paulo, visitó a la familia Senna y compitió en Interlagos con un casco en homenaje al fallecido piloto paulista.
"Comparar a Kimi con Senna, quiero decir... siempre fui poco partidario de esa comparación porque, como Frank [Williams] y Ron [Dennis], Senna es un gigante del deporte: por quién fue como persona, por quién fue como piloto", agregó Wolff tras el GP de Brasil cuando se le insistió sobre la comparación.
"Siento que fijar esos estándares para un piloto de 20 años es mucha presión, y por eso no quiero compararlo en esta etapa. Él es Kimi, Senna era Senna.
"Pero es bonito ver cómo la familia Senna lo acoge. Dicen que es la primera vez que parece que hay un segundo Senninha. Que es la primera vez que se puede decir: 'OK, se parece un poco a él'. Pero quizá en esta etapa sea un Senninha y todavía no un Senna. Así que dejemos que el Senninha se desarrolle, dejemos que se convierta en un Senna".
Wolff mencionó a Frank Williams y Ron Dennis porque el noveno título de constructores de Mercedes significó que igualó la marca de Williams como jefe de equipo. Sumando los títulos de pilotos y constructores, el austríaco ya acumula 17, tantos como Dennis con McLaren, mientras que Williams tiene 16.
"Cuando pienso en ello, estos dos son gigantes del deporte", dijo Wolff. "Ni siquiera estoy operando en la misma galaxia que Frank, quien, después de su accidente, fue capaz de lograr grandes cosas.
"Y de la misma manera, Ron es una persona a la que uno siempre admira, que ha sido la referencia en el deporte, que ha establecido nuevos estándares, probablemente también un poco ese síndrome de atención al detalle, de detectar siempre lo que está mal. Así que nunca me veré en esa liga".
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