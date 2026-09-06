Kimi Antonelli: la victoria en su regreso al GP de Italia, "un sueño hecho realidad"

El piloto de Mercedes Kimi Antonelli afirma que convertirse en el primer italiano en ganar la carrera de Fórmula 1 de su país en 60 años ha sido "un sueño hecho realidad", tras lograr una improbable remontada desde la parte trasera de la parrilla del Gran Premio de Italia.

Antonelli salió desde la 19.ª posición en Monza debido a un cambio programado de unidad de potencia, que superó su cupo permitido para la temporada y le valió una penalización que le relegó al final de la parrilla. Mercedes seguía esperando que Antonelli remontara hasta una posición sólida que le permitiera sumar puntos, pero Antonelli superó esas expectativas al situarse rápidamente en cabeza de la carrera.

El italiano llegó a situarse en sexta posición tras solo unas pocas vueltas, aprovechando una reanudación desde parado tras una bandera roja por el accidente de Charles Leclerc para ganar aún más terreno.

Mientras Russell y Max Verstappen, de Red Bull, luchaban en cabeza, Antonelli se coló en la batalla y empezó a intercambiar el liderato con Russell hacia la mitad de la carrera de 53 vueltas.

Pero, dado que Antonelli llevaba neumáticos medios tras la reanudación, Mercedes aprovechó la salida del coche de seguridad virtual para que el italiano realizara una parada rápida en boxes y montara un juego nuevo, lo que le permitió volver a dar caza a Russell —que rodaba con neumáticos duros— y hacerse definitivamente con el liderato a cuatro vueltas del final.

"No me lo esperaba, es increíble", comentó Antonelli con una sonrisa tras la carrera. "Estoy muy feliz; nunca hubiera imaginado estar aquí hoy, pero lo hemos conseguido y estoy muy, muy contento. Es un sueño hecho realidad".

Kimi Antonelli se libró de un susto en la curva 2 cuando intentaba volver a adelantar a George Russell hacia el final de la carrera. Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Tras perseguir a Russell al final de la carrera, Antonelli se cruzó por primera vez con el británico en la primera chicane: Russell se fue muy hacia el interior, pero Antonelli no supo aprovechar el error, ya que él mismo se salió a la grava.

Antonelli admitió que temió haber perdido allí mismo su oportunidad de hacerse con la victoria, pero como Russell sufrió una pérdida significativa de rendimiento en sus neumáticos duros ya gastados, Antonelli pudo sentenciar la carrera en la vuelta siguiente.

"En ese momento me dio bastante miedo porque el asfalto se estaba desmoronando, pero aún así pensé que podría tomar la curva", explicó Antonelli. "Pero cuando yo también pasé por un trozo de grava, me fui recto y pensé: “Quizá haya perdido mi oportunidad”. Por suerte, seguíamos teniendo ritmo y conseguimos llevarnos la victoria".

La mentalidad de Antonelli cambió rápidamente tras abrirse paso entre el pelotón al principio de la carrera, ya que el piloto de 19 años empezó a creer que estaba en la lucha tras la reanudación. "Estaba ahí arriba y sabía que podía aspirar a la victoria, así que creía firmemente en ello. Sobre todo cuando estaba detrás de George", afirmó al conseguir su séptima victoria de la temporada.

"Pero fue muy difícil escapar, ya que el efecto de rebufo era muy fuerte. Sin embargo, nosotros entramos en boxes y él se quedó en pista; al final tuvo algunas dificultades con los neumáticos duros, mientras que yo, con los neumáticos más nuevos, pude aumentar el ritmo y logré ganar".

Antonelli aventaja ahora a Russell en el campeonato por 66 puntos, mientras la F1 se dirige a Madrid la próxima semana para disputar el Gran Premio de España en el recién construido circuito de Madrid.