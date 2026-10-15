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Komatsu: Haas eligió a Camara por su velocidad y sensibilidad, no por Ferrari

La velocidad de Rafael Camara en un test TPC en Portimao fue "sobresaliente", según el jefe de Haas, Komatsu

Jake Boxall-Legge

Publicado: 15 oct 2026, 16:20

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El jefe de Haas, Ayao Komatsu, dice que el nuevo fichaje de Formula 1, Rafael Camara, fue elegido por delante de nombres como Leonardo Fornaroli y Ryo Hirakawa debido a la velocidad y adaptabilidad que mostró durante los test del equipo con maquinaria más antigua.

Al evaluar pilotos para 2027, Haas preparó una serie de tandas con el coche de 2025 en su programa de pruebas de coches anteriores (TPC), invitando al actual líder del campeonato de Formula 2, Camara, al vigente campeón de F2, Fornaroli, y a los reservas Hirakawa y Jack Doohan.

Fue en el primer test de Camara en Portimao donde impresionó a la cúpula de Haas con su ritmo y con su capacidad para adaptarse a los cambios de condiciones durante la tanda. Komatsu se mostró entusiasmado y dijo que el brasileño estuvo "sobresaliente" en el circuito portugués.

Komatsu ha declarado anteriormente que Haas no necesitaba inclinarse por un equipo junior concreto al seleccionar a sus pilotos para 2027. El fichaje de Camara, más la esperada continuidad de Oliver Bearman, significa que Haas alineará a dos juniors de Ferrari la próxima temporada.

Pero Komatsu explicó que solo iba a elegir al piloto más rápido en las tandas del TPC. "Fue el más rápido, esa es una respuesta muy simple", afirmó Komatsu. "Definitivamente, fue impresionante.

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"Siempre dije que íbamos a elegir a los pilotos por rendimiento. Y luego, a través de esas evaluaciones, Rafa simplemente mostró una velocidad y una sensibilidad increíbles. Así que ese fue el factor totalmente decisivo por encima de todo lo demás. Tenemos una buena relación con Ferrari, como todos saben, pero eso simplemente significa que nos da acceso a pilotos de la FDA.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Cuando tuvimos a Oli en la FP1 de México [en 2023], fue en gran parte por eso. Luego quedamos realmente impresionados, así que le hicimos hacer seis FP1 al año siguiente. Después tuvimos la oportunidad de ficharlo para el 25 el año pasado. Y con Rafa fue lo mismo. Estamos siguiendo su progreso.

"Y luego sus clasificaciones como Mónaco y Montreal [en Formula 2], lo que ha hecho este año, fue realmente impresionante. Así que tener esa relación con Ferrari nos dio la oportunidad de, digamos, tener acceso a Rafa. Y luego, en el test TPC de Portimao, simplemente estuvo sobresaliente.

"Realmente no tengo grandes preocupaciones. Por supuesto, hay riesgos en todo, sea cual sea la decisión que tomes. Pero para mí, realmente queríamos apostar por alguien que tenga esta velocidad y sensibilidad naturales, porque eso es algo que no se puede enseñar.

"Si miras algunas de las carreras de F2, a veces corre muy bien, con una buena gestión de neumáticos, pero a veces no. A veces su, digamos, oficio en carrera puede mejorar.

"Pero esas cosas, creo, podemos trabajarlas juntos para mejorar. Pero no podemos enseñar la sensibilidad. Y la sensibilidad que tiene quedó muy, muy clara en el test de Portimao porque las condiciones de la pista siempre estaban cambiando. La temperatura de la pista, las condiciones del viento. Además, también tuvimos algún problema con la vibración de los neumáticos.

"Todas las variaciones y dificultades que se le presentaron. Realmente las juzgó muy, muy bien, de una manera muy calmada y profesional. Así que, en conjunto, fue una elección clara para nosotros."

Rafael Camara, Invicta Racing

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Komatsu afirmó que una posible aparición de Camara en la FP1 antes del final de la temporada estaba actualmente "por confirmar" y era una decisión que el equipo tenía margen para tomar más adelante.

Explicó que la experiencia previa de Haas preparando a Bearman para un asiento en 2025 influiría en cómo trabaja el equipo con Camara, pero que necesitaba conocer mejor a su nuevo fichaje antes de adaptar su programa a él.

"Es una situación diferente, en la que tuvimos acceso a Ollie durante todo el año mediante múltiples sesiones de FP1", añadió Komatsu. "No conocemos a Rafa tan bien como conocíamos a Ollie antes de entrar en la temporada completa. Es emocionante, pero creo que simplemente tenemos que mirar a quién tenemos delante.

"Necesitamos entender quién es Rafa Camara, qué le hace funcionar, qué tipo de cosas le motivan, qué tipo de cosas debemos vigilar. Creo que va a ser un proceso de aprendizaje para ambos.

"Pero sacamos cada aprendizaje y una enorme confianza de cómo hemos estado trabajando con Ollie durante su temporada de debutante y este año para desarrollar su talento, desarrollar su regularidad, trabajando juntos.

"Es Formula 1, tienes que aprovechar cada oportunidad de aprender para mejorar el escenario. Todas las lecciones recientes que hemos aprendido con Ollie, las pondremos todas en Rafa. Pero ante todo, necesitamos entender a Rafa Camara como individuo. También es un debutante, pero son dos personas diferentes."

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