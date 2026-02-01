Komatsu revive lo que pensó en el accidente de Grosjean: "No puede estar vivo"

El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, ha reflexionado sobre la noche en que Romain Grosjean salió de su coche envuelto en llamas durante el Gran Premio de Baréin de 2020. Aún hoy, el jefe del equipo japonés no puede creer que su piloto haya sobrevivido.

Ascendido a director del equipo antes de la temporada 2024 de Fórmula 1, Komatsu ha tenido éxito al tomar las riendas del equipo estadounidense. Sin embargo, durante años antes de esto, trabajó en estrecha colaboración con Grosjean, incluso cuando ambos estaban en Lotus y luchaban por los podios.

En 2016, ambos se trasladaron a Haas cuando la escudería estadounidense se hizo realidad, y Komatsu asumió el cargo de director de ingeniería en pista.

A lo largo de estos años, los dos habían forjado un fuerte vínculo, lo que hizo que ver el accidente en Baréin fuera aún más difícil.

"Al principio no sabía que era Romain, ¿verdad?", dijo en el podcast" High Performance" . "Y en cuanto me di cuenta de que era Romain, obviamente pensé: "No puede estar vivo". Es mi amigo, ¿sabes? Es mi piloto de carreras, pero es mi amigo", dijo con voz temblorosa.

"Me pareció una eternidad. Y, de hecho, no le vi salir del coche andando. Entonces, uno de los ingenieros de carrera dijo por el intercomunicador: "No, no, Romain está fuera. Romain está fuera"".

Sentado en el muro de boxes, no podía comunicarse con su piloto, pero finalmente vio la prueba de la milagrosa recuperación en las pantallas de televisión.

"Entonces fui a verlo antes de que lo trasladaran en helicóptero al hospital. Conseguí verlo un momento y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Estaba en el centro médico. Yo estaba fuera y el chico del centro médico me dejó entrar hasta cierto punto y entonces él me vio y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. "Vale, está vivo", ¿no?

"Y luego hicimos la carrera y Kevin no lo vio físicamente. Suena estúpido, pero los dos estamos igual. Kevin me dijo que todavía no podía creer que Romain estuviera vivo. Así que dijo que teníamos que ir al hospital a verlo. Yo pensaba lo mismo.

Los bomberos acuden al lugar del accidente después de que Romain Grosjean, de Haas VF-20, sufriera un fuerte choque en la primera vuelta del Gran Premio de Baréin. La carrera se detuvo. Romain Grosjean, de Haas F1, es escoltado a la izquierda de la imagen.

"La razón por la que fui a verlo antes de que lo trasladaran en helicóptero al hospital fue que, aunque lo había visto por televisión, seguía sin poder creer que estuviera vivo. Solo quería, necesitaba verlo con mis propios ojos para comprobar que estaba vivo y luego decirle a su esposa: "Mira, lo he visto, está vivo"".

El chasis se partió por la mitad al chocar contra la barrera tras el contacto con Danil Kvyat. Ahora se encuentra en la Exposición de Fórmula 1 de Viena, pero quienes recuperaron el coche en su momento tenían una queja: "El olor, sin duda", dijo Komatsu. "Horrible. Absolutamente horrible.

Ese olor a goma butílica quemada es simplemente horrible. Y luego, al ver el chasis, no te puedes imaginar que alguien pueda salir vivo de ahí. Es horrible".

"Y luego, cuando trajeron el chasis, todavía estaban las zapatillas de carreras de Romain atascadas detrás del pedal", añadió.

"Así que con el pie izquierdo, estando dentro del coche, intentó salir. Llegó a un punto en el que se dio cuenta de que tenía el pie izquierdo atrapado detrás del pedal. Entonces tuvo que volver a bajar para poder agarrarse a algo y ganar fuerza para sacar la pierna. Al hacerlo, por supuesto, se le salieron los zapatos de carreras.

Las zapatillas de carreras siguen atascadas en la cabina, detrás del pedal, y entonces él metió la mano izquierda en las llamas del halo, se empujó y salió".

El piloto franco-suizo consiguió saltar del coche con quemaduras en las manos tras el accidente de 67 G. A pesar de ello, fue capaz de alejarse del siniestro, demostrando a su familia que estaba vivo y bien. En la actualidad, es piloto reserva de Prema Racing en la IndyCar.