Komatsu triunfa donde Steiner fracasó con Haas en la F1

No hay nada como que un piloto de Fórmula 1 abandone un equipo por honestidad, rompiendo esa fachada tan mediática.

"El par de mejoras que hemos tenido este año, realmente han funcionado y es la primera vez en la historia de Haas que hemos traído mejoras al coche que lo han hecho más rápido".

Kevin Magnussen, en silencio, elogiando a la que pronto será su antigua escudería Haas. Magnussen es el piloto más veterano de la escudería estadounidense, con la que ha disputado 137 carreras.

Pero en realidad, esto es más bien una bendición para el director del equipo Haas, Ayao Komatsu. Lleva más de media temporada a cargo de un equipo con una reputación mucho mayor que sus resultados en F1 desde que se unió a la parrilla en 2016.

Teniendo en cuenta lo malo que fue 2023 con un coche que se comía los neumáticos en las carreras y cómo algunos dentro de Haas temían que 2024 podría ser de alguna manera aún peor cuando el ex jefe del equipo Guenther Steiner fue despedido a finales del año pasado, esta temporada ha sido toda una sorpresa.

Por cada carrera de puntos de Nico Hulkenberg, el apoyo de Magnussen a su compañero de equipo en torno a la acumulación de sanciones (y cinco puntos junto con los 22 de Hulkenberg), más todo ese interés de Ollie Bearman - Haas se encuentra ahora en una posición que realmente habría envidiado hace un año por estas fechas.

Ha subido tres puestos en el campeonato de constructores y tiene un botín de puntos que ya se ha incrementado en un 56%, incluso con 10 rondas por disputar.

Los puntos de Hulkenberg han aupado a Haas en la clasificación de constructores. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Autosport no podría haberlo predicho mientras caminábamos por la modesta urbanización de Banbury que conduce a la sede europea del equipo Haas en un corto día de enero, cuando comenzaba 2024.

No es que los rayos de sol de Haas pudieran penetrar en nuestro abrigo de invierno, aunque la primera aparición de Komatsu ante los medios de comunicación hubiera sido bastante desconcertante.

Tras haber sido invitado a conocer al nuevo jefe tomando un café, fue una tarde que prometía mucho pero que, en ese momento, reveló frustrantemente poco. Komatsu había esbozado su visión del director de equipo que quería ser, pero no quiso entrar en detalles, según dijo, porque aún tenía que hablar con los responsables de Haas en su oficina de diseño de Maranello.

Komatsu insistió una y otra vez en que creía que Haas podía hacer más con lo que ya tenía.

Aunque eso era bastante conveniente, estaba claro desde este primer momento que algo había cambiado significativamente. Simplemente no iba a ser Steiner.

Komatsu no será un personaje de Netflix que aparezca cada pocos minutos en la próxima temporada de Drive to Survive , aunque tiene el vocabulario para el papel y las cámaras del gigante del streaming han estado siempre presentes en las ruedas de prensa de Bearman, por lo que seguramente hará algún tipo de aparición (y está obligado por contrato con la F1).

Komatsu también hizo hincapié una y otra vez en que creía que Haas podía hacer más con lo que ya tenía, coincidiendo exactamente con lo que dijo el propietario del equipo, Gene Haas, sobre su decisión de no renovar el contrato de Steiner las pasadas Navidades.

Por el subtexto de la reunión, estaba claro que Komatsu había presionado a Gene con ideas sobre cómo mejorar el equipo, pero negó que hubiera presionado para sustituir a Steiner como director del equipo. Habló indefinidamente de "visión a corto plazo, visión a medio plazo, visión a largo plazo", pero lo único concreto que se le había planteado era que 2024 era una "fase de transición".

Komatsu sustituye a Steiner como director del equipo de cara a la temporada 2024. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ahora, con los alegres rayos de Haas brillando bajo el sol veraniego, podemos reflexionar sobre cómo su falta de promesas con la esperanza de ofrecer más de lo esperado ha brillado en su primera mitad de temporada como director del equipo.

Hablamos de Silverstone, un fin de semana en el que el sol apareció fugazmente, aunque nadie lo recordará, ya que los días empezaban con temperaturas de un solo dígito y nos habíamos arrepentido de no haber metido en la maleta ese cómodo abrigo para el viaje desde Londres.

Esto fue justo después de que Bearman fuera anunciado como el primer piloto de Haas para 2025, con Esteban Ocon no muy lejos de firmar para completar la nueva alineación del equipo para el próximo año.

Los cambios de pilotos son quizás el signo más evidente de cómo se está moviendo una fase de transición, aunque entendiendo que perder a Hulkenberg para el proyecto Sauber/Audi fue un duro golpe para Haas.

Aquí, Komatsu revela cómo ha cambiado Haas. Empieza, en su estilo más bien típico, siendo franco con su jefe.

"No podemos decir simplemente: 'Vale, Gene quiere podios, esperemos conseguir podios'", dice a Autosport Komatsu . "No, tenemos que planificarlo: '¿Cómo vamos a conseguirlo?

"No se puede llegar de la noche a la mañana. No se puede llegar en dos años. Tienes que tener esa estrategia. Esto también afecta a la comunicación interna. Si expones lo que quieres conseguir, aunque sea dentro de siete, ocho o diez años, si la gente lo sabe -'ahí es adonde queremos llegar'-, la gente soporta algunas deficiencias o cosas menos ideales porque todos saben que no vamos a quedarnos aquí parados".

La comunicación clara es la clave de las mejoras en Haas Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Tenemos que hacer esto para no perder tiempo en llegar allí, ¿verdad? Así que, de nuevo, eso viene de la visión y la comunicación".

Komatsu al menos había dejado clara esa última parte durante aquella reunión de enero. Pero no había esbozado lo que ya era una parte clave para conseguir su visión a corto, medio y largo plazo.

Así fue como Komatsu invitó a Bob Murray - Director General de Haas Automation y mano derecha de Gene durante 38 años - a visitar la base de Banbury en cuanto se convirtió en jefe del equipo y a asistir a las carreras con regularidad.

"Realmente le necesitaba [a Gene Haas] para entender mejor lo que se necesita para tener éxito en la F1" Ayao Komatsu

En respuesta a nuestra pregunta sobre lo útil que esto ha sido tanto para él como para Haas en 2024 - "enorme", responde inicialmente-, detectamos algunos puntos en los que Komatsu cree que las cosas habían ido mal para Steiner.

"Mi estrategia era subir a bordo a gente como Bob y Gene", añade Komatsu . "Conseguir que se involucraran, que se dieran cuenta de lo que hace falta para tener éxito en la F1.

"La estrategia anterior podría haber sido la contraria. Pero mi estrategia desde el primer día es: 'si el propietario no entiende la realidad, claro que se va a enfadar porque esperaría un resultado que no podemos conseguir'.

"Pero para que sus expectativas fueran correctas, necesitaba que entendiera mejor lo que se necesita para tener éxito en la F1. Bob es una parte muy importante. Así que es estupendo y estoy muy contento de que Bob también se comprometiera cuando me fichó.

Komatsu quería que Gene Haas se uniera a sus planes lo antes posible. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Me dijo: 'Ayao, voy a apoyarte, voy a trabajar contigo'.

"Cada vez que viene y entiende lo que estamos haciendo, a lo que nos enfrentamos - y luego Gene y Bob estuvieron juntos en Austria [donde Hulkenberg terminó sexto y Magnussen fue octavo], que fue genial también - sólo sirve para demostrar de Gene y Bob, nuestra empresa matriz, hay compromiso. Y Bob lo respalda al 100% con sus acciones. Estoy muy agradecido por ello".

Al final de la tercera ronda de 2024 en Australia, Haas ya había conseguido tres cuartas partes del número de finales en los puntos que consiguió en toda la temporada anterior. Hasta Jeddah este año, había sumado un punto en 18 carreras.

De este modo, con un VF-24 más predecible en carrera que su predecesor, gracias a los reglajes investigados en todas esas tandas largas de pruebas y a la adaptación de la conducción de sus pilotos para reducir el desgaste de los neumáticos, Haas pudo poner de relieve los "pequeños pasos" de progreso tangible que Komatsu quería mostrar a Gene Haas y Murray.

Habiendo esperado deliberadamente hasta después de Melbourne para pedir dinero para invertir en algo nuevo - un elemento clave de por qué el tiempo de Steiner con el equipo finalmente terminó - Komatsu consiguió lo que buscaba.

Esto es lo que él llama "una gran campaña de contratación que nunca habíamos visto en la historia del equipo Haas F1".

Haas ha llevado a cabo una importante campaña de reclutamiento desde que Komatsu se hizo cargo, y contará con una alineación de pilotos totalmente nueva en 2025 de Bearman y Ocon Foto de: Ferrari

Con ello, la plantilla de 300 pilotos crecerá un 10%. Tal vez este sea el vínculo hasta ahora inexplicable con Toyota Masaya Kaji, director general de Toyota Gazoo Racing, que apareció como invitado de Komatsu en Silverstone, después de que su amigo hubiera visitado al equipo Hypercar en Le Mans este año. Al fin y al cabo, el fabricante japonés valora el automovilismo para formar a sus jóvenes ingenieros...

Pero, por mucho menos conjeturas, nos enteramos de la impresión de Komatsu sobre hasta qué punto Gene Haas ha sido convencido por su nuevo director de equipo.

"Después de Melbourne, fui básicamente con todas las contrataciones rechazadas del año pasado", explica Komatsu.

"Me preocupaba un poco en el sentido de que si aprobaban sólo la mitad [del presupuesto], ese mensaje sería: 'eso no es bueno, no es suficientemente serio'" Ayao Komatsu

"Llegó la hora del presupuesto. Bien", dije, "esta cantidad: básicamente, entre 30 y 35 personas es la prioridad número uno. Si nos tomamos en serio la mejora del rendimiento, tenemos que empezar a contratarlos ya, ¿no? Eso es lo que les planteé, y básicamente me dijeron que sí, porque tenía una justificación para cada línea".

"Luego me preocupó un poco que si aprobaban sólo la mitad, el mensaje sería: 'eso no es bueno, no es suficientemente serio'. Pero, sinceramente, Gene dijo: 'bien, adelante, todo'. Eso demuestra que está bien, que es genial, porque Gene ve ahora un pequeño paso".

"Por supuesto, no es donde él quiere que estemos, su ambición es mucho mayor. Pero para lo que tenemos, ha visto lo suficiente como para conceder ese impulso a la contratación. Así que ha sido estupendo".

La autocaravana Haas no ha cambiado prácticamente en nueve años Foto: Gareth Harford / Motorsport Images

También se ha aprobado un nuevo motorhome para sustituir al que sólo se le ha ampliado el toldo de cristal en los nueve años que Haas lleva en la parrilla. Pero también hay cambios más importantes en marcha, que podrían tener un serio impacto en el rendimiento de Haas en la pista.

Según ha podido saber Autosport, Haas está planeando importantes mejoras en las herramientas de sus instalaciones de diseño de F1, algo que ocurre por primera vez en la historia del equipo. Se trata de una gran noticia, dado que Steiner sugirió que se había cansado de pedir este tipo de inversión, sólo para ser rechazado.

"Es difícil mantener la motivación", dijo a Autosport en el Autosport International Show, en enero.

"Siempre lo intentas porque nunca te rindes. Lo intentas - pero en algún momento, obviamente, se hace evidente que cuando te vas, porque ya no estás en el torbellino, estás fuera y miras hacia adentro y dices, 'wow, empujé durante mucho tiempo, viendo hacia dónde van otras personas' desde que [el límite presupuestario entró en vigor para 2021 y Steiner comenzó a presionar para que se invirtiera en áreas del equipo no cubiertas por el límite, como el kit de fábrica, como otras escuadras habían estado haciendo]."

Pero la mejora de los resultados en la F1 y el respaldo de sus jefes no son los únicos aspectos positivos del inicio de la era de liderazgo de Komatsu. También hay signos menores: el tiempo medio de parada en boxes de Haas es de 3,2s en 2024, por debajo de los 4,2s de 2023. El equipo aún no ha invertido en la mejora del kit - que está en la lista - pero en su lugar ha encontrado ganancias de "rendimiento humano", por Komatsu.

"El año pasado dimos un paso de gigante", prosigue. "A lo largo de la temporada, fue mejorando cada vez más, y este año hemos seguido en esa línea".

Haas ha continuado las mejoras iniciadas el año pasado Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"La consistencia en el personal [explica las mejoras]. Por supuesto, tenemos un liderazgo consistente, [pero] desde el principio del año pasado, el mismo grupo de personas está liderando los pitstops.

"El año pasado tuvimos que cambiar bastante el equipo y este año lo hemos mantenido prácticamente igual. Cuando el grupo de liderazgo es el mismo, la estrategia está clara, tenemos la consistencia del personal... todo eso ayuda".

Pero incluso con el nuevo capítulo con Ocon y Bearman, 2025 va a ser un año difícil para Komatsu y compañía, con viento y lluvia que harán desaparecer el sol.

"Sinceramente, estaba convencido de que podemos hacerlo mejor deportivamente con todo lo que tenemos [ya]. Cosa que estamos demostrando ahora" Ayao Komatsu

Los coches actuales se dirigirán hacia el final de su ciclo de vida, por lo que supondrá una presión para abandonar el desarrollo y dirigir los recursos al desafío reglamentario de 2026. Dos de los rivales directos de Haas en estos momentos - Williams y Alpine - pueden ver bastante fruta madura que recoger mientras tanto.

Es poco probable que Alpine cambie tanto su departamento técnico como lo hizo de cara a 2024, aunque su intento de deshacerse de su propio motor y comprometerse a convertirse en una escudería cliente podría hacerla tropezar de nuevo. Pero teniendo en cuenta la inversión que Williams ha hecho en la actualización de sus procesos de diseño a costa de que su coche de 2024 todavía tenga sobrepeso, tiene un montón de tiempo de vuelta "libre" para desbloquear.

Por lo tanto, es de esperar que los desafíos por los puntos sean aún más difíciles para Haas el año que viene, cuando tendrá a su tercer novato (a tiempo completo) en Bearman. Teniendo en cuenta sus resultados históricos y su reducida plantilla, el proceso de contratación tampoco será sencillo.

Pero, en lo que ha logrado hasta ahora Komatsu cree que tiene a Haas en el ciclo armonioso que había estado insinuando crípticamente aquel frío día de enero.

Komatsu se centró en mejorar los procesos en Haas para pulir lo que ya tenía Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

La mejora de los procesos y de la comunicación fue suficiente para que Gene Haas invirtiera en la empresa, con la condición de que se introdujeran algunas pequeñas mejoras más, se atrajera a nuevos empleados y, finalmente, se consiguiera un coche más rápido.

Esto es lo que Haas hizo con sus sidepods estilo McLaren de Silverstone, el suelo retocado y los soportes de los espejos retrovisores desplazados. Las actualizaciones anteriores en 2024 fueron de mucho menor alcance, pero mantuvieron al equipo en su curva ascendente.

"Realmente intentaba conseguir ese impulso positivo maximizando lo que teníamos, siendo eficientes, siendo transparentes, abiertos", concluye Komatsu . "Porque, sinceramente, estaba convencido de que podíamos hacerlo mejor deportivamente con todo [lo que ya teníamos].

"Lo que estamos demostrando ahora, que eso nos llevaría a ese bucle positivo, que está ocurriendo".