Krack: Aston debe convencer a Vettel mostrando su potencial

Krack empezó a trabajar en Aston Martin esta semana después de cerrar su etapa en BMW, su anterior empresa.

El equipo está sufriendo una reestructuración de sus altos cargos al mismo tiempo que construyen un nuevo campus junto a su fábrica.

Krack trabajó en estrecha colaboración con Sebastian Vettel cuando el piloto llegó a la F1 con BMW Sauber como piloto de pruebas y reserva en 2006 y, por lo tanto, le conoce bien. Al tetracampeón actualmente solo le queda un año de contrato con el equipo.

"Está claro que un tipo como Sebastian, cuatro veces campeón del mundo, no quiere ser 15º o 12º u 8º", dijo Krack. "Eso está claro. Nuestra tarea es darle un coche que funcione, o digamos una estructura que funcione, porque creo que Sebastian es un tipo inteligente".

"Por lo tanto, no se centrará solo en el coche de este año o lo que sea, sino que se centrará más en lo que está sucediendo y en si ve el potencial".

"Entonces, si logramos ofrecerle eso, creo que tenemos la oportunidad de retenerle por más tiempo".

"Para serte sincero, no he hablado con él al respecto. Eso es algo que tendrá que llegar en algún momento, obviamente".

"Pero en general, es nuestra tarea darle el paquete correcto, y entonces Sebastian se quedará y otros pilotos querrán unirse a nosotros".

Krack insistió en que Vettel es un gran activo para Aston Martin.

"Digámoslo así: Sebastian, en primer lugar, es un tipo muy agradable", explicó. "Así que consigue agrupar al equipo a su alrededor, no siendo amable todo el tiempo, sino siendo respetuoso. Esa es una ética que yo comparto en gran parte, así que esa es también una de las razones por las que creo que nos llevamos muy bien".

"Pero luego, en comparación con la última vez que coincidí con él, ahora es cuatro veces campeón, ha acumulado una gran cantidad de experiencia. Y es un tipo inteligente".

"Por eso también logra combinar esa experiencia canalizándola de la manera correcta, y no diciendo solo 'en el pasado tenía esto o aquello', sino que sabe exactamente lo que necesita para ir más rápido"

"Entonces, desde ese punto de vista, es genial tenerle, porque también puede guiarnos como equipo en nuestro desarrollo".

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team Photo by: Aston Martin Racing

Krack reveló que, a pesar de su relación en el pasado, no habló con Vettel antes de aceptar la oferta de Aston Martin, en parte porque estaba sujeto a confidencialidad en las negociaciones que tenía con la dirección del equipo.

“No he estado en contacto con Seb antes porque no quería verme sesgado con una sola opinión, o lo que sea", dijo.

"Y también, tengo que decir que esas negociaciones son muy, muy confidenciales. No debes hablar con nadie sobre estas cosas cuando estás negociando".

"Y las empresas son muy, muy estrictas con eso porque, de lo contrario, inmediatamente tienes lo que vemos en el fútbol, ​​que surgen todos esos rumores sobre fichajes o jugadores que van aquí o allá".

"Entonces, desde ese punto de vista, me basé estrictamente en lo que habíamos acordado en términos de confidencialidad".

Y añadió: "En el fondo no sé qué pasó entre Seb y el equipo sobre mí. Tal vez le preguntaron o tal vez no. Eso no puedo comentarlo. El hecho es que yo no había hablado con Sebastian antes, o al menos no sobre este tema".

Krack dijo que desde que asumió el cargo ya ha podido reavivar su relación con el piloto.

"Cuando Sebastian estuvo por primera vez en Turquía en el tercer coche, yo era su ingeniero de carrera. Así que eso obviamente creó un vínculo especial entre él y yo. Además, la semana pasada me dijo: "¿recuerdas Estambul?" Creo que tenemos una muy buena relación".

"No hemos estado tan en contacto durante los años posteriores a los que dejé la F1. Pero cuando nos volvimos a encontrar, fue como si nos hubiésemos visto el día antes. Así que fue muy, muy bueno ponerse al día".

“Ahora tenemos muchas historias que intercambiar, no solo sobre carreras, sino también sobre la familia, los niños y cosas por el estilo. Pero las charlas que estoy teniendo con él siempre se extienden desde lo que vivimos en el pasado".

"Así que éramos muy, muy cercanos en el pasado, y tengo la sensación de que hemos sido muy cercanos ahora nuevamente".