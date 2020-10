Kvyat califica de "mierda" las penalizaciones por los límites de la pista

En la única sesión de libres del GP de Emilia Romagna el sábado por la mañana, se eliminaron 22 tiempos de vuelta por salirse en la curva 9 y otros 38 más en la curva 15.

Después de la FP1 y antes de la clasificación, el asunto se debatió en una sesión informativa de urgencia con los pilotos.

El director de la carrera, Michael Masi, aclaró dónde se juzgaba el límite en las dos curvas, además de añadir la curva 13 a las medidas.

Posteriormente, solo ocho vueltas se eliminaron en la clasificación, con Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Sebastian Vettel entre los afectados.

Para Daniil Kvyat, la insistencia continua en los límites de la pista es frustrante y preferiría ver circuitos con gravilla en las escapatorias.

"No necesitamos esas líneas blancas", dijo. "Solo necesitamos escapatorias de grava de la vieja escuela, donde si te sales, estás fuera, sin toda esta mierda de 'has cruzado la línea blanca', 'no cruces la línea blanca".

"Me molesta bastante porque mata la competición. Y también mata una pista tan grandiosa. Ese es el problema".

Kvyat planteó el tema con Masi en la sesión informativa del mediodía.

"Se lo mencioné", dijo. “Pero los propietarios de las pistas, tienen que crear zonas escapatorias para otros fines, tal vez. Lo sabemos. En Mugello nunca hubo un problema de escapatorias, ni con los límites de pista. Había grava, así de simple".

"Y creo que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que esa era la mejor solución, pero desgraciadamente no en todas las pistas podemos tener eso. Así que probablemente tendremos que buscar una solución mejor".

El compañero de equipo de Kvyat, Pierre Gasly, apoyó a su compañero.

"Siempre es la misma historia", lamentó el francés. "Siempre nos dicen que tenemos que mantenernos en la línea blanca o en el piano. Siempre habrá debate".

"Lo más importante es dejar claro lo que podemos hacer, y luego juguemos con los límites que se nos dan, y será igual para todos. Que dependa de nosotros respetarlo".

"Pero a veces simplemente sentimos que sería mejor poner grava, y que el que se salga demasiado acabe penalizado por el propio circuito".

"Obviamente, con estas escapatorias les resulta un poco más complicado. Y estoy de acuerdo con eso pero siempre que esté claro, porque es lo mismo para todos".

Alex Albon, uno de los pilotos al que le han borrado un tiempo en la clasificación, también quiere que la grava se utilice con más frecuencia para controlar el abuso de los límites de la pista.

"Ha sido un poco extraño", declaró el de Red Bull. "Porque, obviamente, en primer lugar, las pistas se prestan a eso. Estoy seguro de que la gente dirá que los pilotos deben respetarlo, pero estamos apretando y estos coches están tan bien fabricados que para nosotros, básicamente, no hay riesgo ni castigo por salirte demasiado, solo un tiempo de vuelta eliminado".

"Así que cuanto más te acercas a esa línea blanca, puedes ir más rápido. Lo que es molesto en algunos aspectos no es la inconsistencia, sino que hay diferentes curvas con aspectos distintos".

"Obviamente, entiendo que tienen que tener cosas en cuenta, como a MotoGP y las motos, así que no daré lecciones de cómo hacerlo. Pero supongo que también para vosotros es un poco frustrante ver todos esos tiempos de vuelta eliminados".

