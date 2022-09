Kvyat no ve obstáculos para volver a la F1 pese a su nacionalidad

Cargar reproductor de audio

Kvyat, que debutó en NASCAR en Indianápolis en julio pasado, visitó el paddock de Monza el pasado fin de semana.

A sus 28 años, sigue siendo un candidato posible para un asiento en la F1, pero sólo si puede superar los problemas asociados a su nacionalidad.

En esencia, tendría que firmar un compromiso de la FIA y correr bajo una bandera neutral y no mostrar apoyo a Rusia de ninguna manera, según la decisión tomada por el Consejo Mundial del Deporte Motor en marzo. También se entiende que podría correr con una licencia italiana.

Otra cuestión es si algún equipo de F1 estaría dispuesto a asociarse con un piloto que hasta ahora ha corrido como ruso.

Kvyat disputó 110 Grandes Premios entre 2014 y 2020 para Red Bull y AlphaTauri, y pasó la temporada 2018 como piloto reserva de Ferrari.

Su último papel en la F1 fue el de reserva de Alpine en 2021, y también participó en tres días de pruebas de neumáticos Pirelli para el conjunto de Enstone.

Kvyat visitó el hospitality del equipo en Monza, y aunque fue principalmente una visita social para ver a antiguos compañeros, también se reunió con el director del equipo, Otmar Szafnauer. Sin embargo, Alpine ha indicado que no se lo tiene en cuenta para el asiento que deja vacante Fernando Alonso.

Daniil Kvyat, Team Hezeberg, Hezeberg Systems Toyota Camry Photo by: Jasen Vinlove / NKP / Motorsport Images

No obstante, Kvyat insiste en que no ha descartado un posible regreso futuro a la F1.

"Creo que nunca se dice nunca", dijo a Motorsport.com. "Pero en este momento, por supuesto, el momento, digamos, no es el ideal para eso, tal vez. Espero que algún día podamos volver a hablar de ello. Ahora mismo estoy corriendo en NASCAR, soy bienvenido allí. No he tenido ningún problema, la verdad. Planeamos hacer algunas carreras más este año".

"Estoy contento. Siempre quise probarme a mí mismo en NASCAR, he estado mencionando esto, en cierto modo es un pequeño sueño se hizo realidad. Por supuesto, para llegar realmente a la cima allí, podría tomar tiempo, pero soy paciente, y las carreras en NASCAR pueden ser realmente largas, si las construyes bien. Tengo curiosidad por ver hasta dónde puedo llegar allí".

"Y, por supuesto, la F1, como siempre, tiene un lugar especial en mi corazón. Y quién sabe, ojalá algún día podamos volver a hablar de ello, todavía soy joven. Como demuestran algunas personas, puedes volver después de un pequeño descanso y seguir haciéndolo bien".

Kyvat insistió en que puede superar cualquier problema relacionado con su nacionalidad en un campeonato de base europea.

"Estoy abierto. Y creo que también aquí en Europa, en Estados Unidos tengo luz verde de la mayoría de las categorías. Hubo un período en el que todo fue muy tenso, por supuesto. Ahora es menos tenso. Pero, por desgracia, eso hizo retroceder un poco el progreso de las negociaciones".

"Así que ahora de nuevo estoy abierto a empezar las negociaciones y ver qué puede salir para 2023. Así que, por suerte, hay algunas opciones. Y sí, estoy abierto, no hay obstáculos en ese sentido, si me preguntan".

"La gente tiene mi número, la gente sabe cómo encontrarme. Ahora llevo este traje (de negocios). Puedo cambiarlo por un traje de carreras. Y estaré listo para salir. La F1 es lo más fácil para mí, es mucho más difícil subirse a un coche de NASCAR con cuatro vueltas de entrenamientos libres y competir con esos tipos".

El mayor aliado de Kvyat en el paddock sigue siendo su bien relacionado mánager, Nicolas Todt, que también se ocupa de Charles Leclerc.

"Lo valoro mucho", dijo Kvyat sobre Todt. "Por supuesto, me gusta trabajar con él. No es fácil para él, no es que pueda chasquear los dedos y hacer que las cosas sucedan, son muchos detalles, y tenerlo al lado ciertamente ayuda".

"También tengo mis propios contactos, esto también ayuda, he establecido muy buenas relaciones personales aquí con toda la gente. Pero como he dicho, el momento es algo crucial aquí. A veces muchas cosas sobre el papel pueden apuntar a una cosa, pero quizás en la realidad las cosas son un poco diferentes".

