La atención en Ferrari limita el apoyo a Kimi Antonelli en Italia, dice Steiner

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1 Guenther Steiner considera que los aficionados italianos aún no han abrazado del todo a Kimi Antonelli, sugiriendo que el enfoque tradicional del país en Ferrari está eclipsando actualmente los logros del piloto de 19 años.

Hablando en The Red Flags Podcast tras la sexta victoria de Antonelli de la temporada en Spa-Francorchamps, Steiner compartió su opinión sobre la dinámica dentro de la afición italiana al automovilismo.

"Hablé con algunos periodistas italianos en Spa sobre esto porque tengo la misma sensación: de alguna manera no recibe el reconocimiento que merece", argumentó Steiner.

Steiner trazó un paralelismo con la estrella italiana del tenis Jannik Sinner.

"En Italia, ahora tienes a dos deportistas muy buenos", señaló Steiner. "Jannik Sinner en tenis, que simplemente está arrasando [con todo], y luego tienes a Kimi Antonelli. Pero Kimi no recibe el mismo reconocimiento que Jannik Sinner, y eso me parece raro, por decir lo menos.

"Tiene que ver con que Ferrari sea visto como el equipo italiano, el equipo nacional. Más gente todavía necesita acostumbrarse al hecho de que hay un piloto italiano de F1, que en realidad es de clase mundial, y no solo un equipo, porque no hubo uno durante muchísimo tiempo."

A pesar de la percepción de una adopción lenta, Steiner sigue siendo optimista de que la base de aficionados italianos de Antonelli aumentará.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Merece más, y creo que ahora hay una conciencia creciente [de que] este chico es realmente especial", añadió.

"Necesitamos prestarle más atención y quizá dejar ir un poco a Ferrari."

Cuando se le preguntó si tenía que ser una cosa o la otra, Steiner aclaró: "Quizá simplemente no pongas todos los huevos en esa cesta: Ferrari. Hay alguien ahí fuera a quien puedes apotyar. Merece más de lo que recibe en este momento en Italia."

Antonelli ha sido una de las mayores sorpresas de la temporada 2026 hasta la fecha. Mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, llegó a la temporada como claro favorito, el piloto italiano tomó el liderato del campeonato tras victorias consecutivas en China y Japón.

Luego logró victorias en Miami, Canadá, Mónaco y Bélgica. Actualmente lidera el campeonato de pilotos con 204 puntos, 45 puntos por delante de Lewis Hamilton, en segundo lugar.

Fotos del GP de Hungría - jueves