La FIA hace un cambio en Montreal tras quejas de los pilotos

En años anteriores, los pilotos que se iban largo en la curva 1 podían volver a la pista más allá de la curva 2 e integrarse en el tráfico con relativa seguridad.

Sin embargo, para el fin de semana del GP de este año, la FIA amplió el final de la barrera para evitar que los coches fuera de control, posiblemente debido a fallos mecánicos, se metieran en el tráfico que salía de la curva 2.

Como resultado del cambio, los pilotos que se salían de la trazada podían elegir entre volver a través de la hierba, rodear la nueva barrera y girar bruscamente a la derecha para entrar en la pista, o hacer un giro en U en la escapatoria, volver hacia el tráfico y girar a la derecha para entrar en la pista.

Las opciones se utilizaron el viernes y en el briefing de pilotos de la noche se habló largo y tendido sobre el tema, con Lewis Hamilton aparentemente señalando que nunca había visto a un coche tener el tipo de accidente que la extensión de la barrera estaba diseñada para evitar.

Se discutió la retirada de la nueva sección, pero la barrera permaneció en su lugar para la acción en pista del sábado, cuando hubo más incidentes en la curva.

Sin embargo, se ha ajustado para el domingo, eliminando los últimos 4 metros para facilitar a los pilotos la reincorporación a la pista de forma segura y más allá de la curva 2.

"El cambio (original) se hizo para evitar la posibilidad de que un coche se saliera en la curva 1 y cruzara la salida de la curva 2 a gran velocidad y potencialmente chocara con otro coche", dijo un portavoz de la FIA a Motorsport.com.

"Tras discutirlo con los pilotos, estamos haciendo el cambio para permitirles reincorporarse más fácilmente y refinaremos esta solución aún más para futuros eventos".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Logan Sargeant, Williams FW45. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Hablando antes de que se confirmara oficialmente la modificación del domingo, los pilotos dijeron que deberían tener más voz cuando se consideran cambios en una pista.

"Todos hablamos de eso anoche", dijo el director de la GPDA, George Russell, cuando se le preguntó sobre la barrera.

"En retrospectiva, probablemente deberíamos haber sido consultados sobre las opiniones al respecto antes de tomar decisiones. Y todos estamos de acuerdo en que no es lo óptimo".

"Es uno de esos casos en los que te rascas la cabeza e intentas entender el razonamiento", dijo Alex Albon.

"Estuve allí el viernes, ¡estuve explorando un poco los dos últimos días! En realidad, creo que era una curva bien diseñada antes del cambio, si te salías. Ahora es obviamente más peligrosa que antes".

"Un poco de ayuda por parte de los pilotos, creo, habría evitado que ocurriera en primer lugar. Es algo de lo que, como GPDA, hemos hablado bastante con ellos".

Yuki Tsunoda, uno de los muchos pilotos que se ha salido en la curva 1 este fin de semana, dijo que entendía por qué se modificó la barrera originalmente.

"Todo el mundo lo ha mencionado, es muy peligrosa", dijo. "Creo que al final la FIA también lo entiende, pero creo que también entiendo su perspectiva, por qué lo hicieron".

"Lewis y yo decíamos que los últimos 20 años ha sido lo mismo. Definitivamente hay un lado bueno en lo que han hecho, obviamente cuando alguien tiene un fallo masivo en los frenos o lo que sea, podemos evitar un choque lateral".

"Pero al mismo tiempo hay más posibilidades de pasarse en el exterior de la curva 1 y volver directamente a la curva 2, lo que también puede provocar más trompos".

Oscar Piastri, de McLaren, fue otro de los que probó la escapatoria: "Yo mismo he tenido una salida por la hierba, y no fue la más segura de las reincorporaciones, incluso con lo mejor que pude hacer Y he visto algunos de los otros intentos de seguir y es bastante increíble. Así que espero que el muro se vaya".

