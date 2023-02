La 'Formula 1 Exhibition' mostrará el coche del accidente de Grosjean en 2020

Cargar reproductor de audio

Queda poco más de un mes para la apertura de la 'Fórmula 1 Exhibition' en IFEMA, Madrid. La primera exposición oficial de la historia de la categoría arrancará el 24 de marzo, y ya conocemos una de las cosas que los asistentes podrán admirar en su visita, el coche dañado en el increíble accidente que sufrió Romain Grosjean en el GP de Bahrein 2020.

El mundo de la Fórmula 1 se conmovió aquel 29 de noviembre cuando, al inicio de la carrera, Romain Grosjean, perdía el control de su Haas tras tocar al AlphaTauri de Daniil Kvyat, impactando de manera brutal contra las protecciones de la curva 3 del circuito de Sakhir, viéndose rápidamente envuelto en una bola de fuego. Y, de manera casi milagrosa, 30 segundos después aparecía escapando de las llamas, salvando su vida.

Ahora, los aficionados podrán ver en Madrid por primera vez los restos de ese coche, que pasaron a manos de la FIA para el pertinente informe de lo ocurrido en Bahrein, donde acabó la carrera del francés (actualmente piloto de IndyCar) en la F1. Luego, volvieron a Haas, dueño del monoplaza, que lo ha cedido para disfrute de todos los fans.

El coche se partió por la mitad tras atravesar el guardarraíl y ardió. Ese chasis se podrá ver en una sala especialmente construida con el título 'Survival' (Supervivencia), y en ella se podrán visualizar imágenes inéditas de aquel accidente y el posterior rescate. Además de esa sala, la 'Exhibición' contará con otras seis experiencias que prometen hacer de la visita un día inolvidable.

Un delgado médico saca a Romain Grosjean, Haas F1 del monoplaza en llamas Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

En el vídeo del anuncio de la Exhibición, Grosjean recuerda cómo lo vivió él, admitiendo que hasta 24 horas después no fue realmente consciente de lo ocurrido: "Desde mi punto de vista, fue un gran accidente, pero no me di cuenta del impacto ni de lo violento que fue desde fuera hasta el día siguiente, cuando pedí a alguien que me enseñara cómo era. Mi mujer estaba viendo la carrera con mi padre y mis hijos. Recordarán ese momento toda su vida. En ese momento no eran más que espectadores que esperaban oír algo... que esperaban ver algo de Bahrein".

"Tuve que romper el reposacabezas, golpeándolo con el casco, y al final conseguí pasar el casco y ponerme de pie en el asiento. Me di cuenta de que tenía el pie izquierdo atascado en el chasis y tiré con todas mis fuerzas de la pierna izquierda. La bota se quedó en el chasis, pero el pie se soltó y pude salir del coche".

"Eran 120 kilos de combustible más la batería: ambos estaban ardiendo. El Dr. Jan Roberts, Alan del coche médico y un bombero intentaban abrir una brecha en el fuego para ayudarme a salir. Creo que eso me ayudó al menos a tener una visión de adónde tenía que ir y dónde estaba la salida".

"La célula de supervivencia está ahí en caso de un gran impacto. Yo estaba intacto dentro del cockpit. El chasis sigue de una pieza, el Halo está ahí y aparte de los daños y las quemaduras sigue como debería estar. Supongo que eso me salvó la vida", concluyó el galo.