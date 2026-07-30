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Fórmula 1 Test Pirelli Hungría

La impresionante casa-viñedo de Valtteri Bottas en Australia

Valtteri Bottas y Tiffany Cromwell han mostrado su casa de viñedo autosuficiente en Australia del Sur.

Lydia Mee
Publicado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac en la Fórmula 1, y Tiffany Cromwell, ciclista olímpica australiana, han mostrado su casa en la región vinícola de McLaren Vale, en Australia del Sur.

La pareja adquirió la finca tras la primera visita de Bottas en 2020. "De hecho, nos alojamos aquí en 2020, cuando vine por primera vez a Australia del Sur", explicó a Domain. "Salió al mercado y simplemente teníamos que hacerlo realidad".

Añadió: "Viajamos mucho por trabajo, por competiciones y eventos. Así que, para mí, el hogar debería ser un lugar donde te relajas automáticamente. Es un buen objetivo para cualquiera con su casa: que simplemente te relajes de forma natural, te desestreses al entrar. Y eso es lo que hemos creado aquí, sin duda".

Aunque Bottas estaba especialmente interesado en conseguir un viñedo, Cromwell impulsó la búsqueda de un espacio habitable funcional y tranquilo. "Es un lugar donde puedes sentir que no tienes mil cosas que hacer", dijo Cromwell.

La residencia principal cuenta con una cocina y sala de estar de planta abierta, un comedor, una sala de estar independiente con chimenea, una cocina exterior con vistas al viñedo en funcionamiento y un gran cobertizo que se ha convertido en gimnasio en casa.

 

La casa del piloto finlandés no estaría completa sin una sauna. "Crecí en Finlandia, y es habitual tomar una sauna todos los días", explicó Bottas. "Con mis viajes, era una de las cosas que siempre echaba de menos".

"Creo que Australia del Sur está muy infravalorada", dijo Bottas. "Playas preciosas, el mejor vino del mundo. Siento que aquí lo tienes todo".

Bottas compite actualmente con el recién formado Cadillac. Junto al expiloto de Red Bull Sergio Perez, el ganador de 10 grandes premios ha afrontado una exigente primera mitad de la campaña de 2026. La escudería estadounidense ocupa el 11º puesto en el campeonato de constructores.

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