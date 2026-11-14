Fórmula 1

La sorprendente convergencia detrás de una temporada 2026 de F1 cada vez más competitiva

Tras los primeros indicios de que la Fórmula 1 2026 sería un paseo para Mercedes, una segunda mitad de temporada muy disputada está preparando una intrigante campaña 2027

Filip Cleeren

Publicado: 14 nov 2026, 11:42

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Cuando George Russell logró la pole para el estreno de la F1 2026 en Australia por nada menos que ocho décimas sobre los rivales más cercanos de Mercedes, se pudo ver cómo bajaban colectivamente las cabezas en el paddock.

Con esta temporada como el primer año de un reglamento completamente nuevo, tanto en el chasis como en la unidad de potencia, existían temores reales de que se repitiera 2014, con Mercedes al frente y la competencia peleando por las sobras.

Mercedes ciertamente intentó aprovechar al máximo su ventaja inicial, pese a los problemas de fiabilidad de su unidad de potencia, y ahora ya selló tanto el título de pilotos como el de constructores con tres rondas por disputarse.

Pero la segunda mitad de la temporada, después del receso de verano, muestra un panorama competitivo diferente. Un escenario en el que los cuatro equipos de punta han tenido su oportunidad de brillar, debido al vaivén de potentes actualizaciones aceleradas como parte de una frenética carrera de desarrollo durante la temporada.

Lando Norris dominó a ambos lados del receso de verano con victorias en Hungría y Países Bajos, y con lo que debió haber sido un tercer triunfo en Madrid. Eso siguió a un período fuerte para Ferrari, con una victoria para cada uno de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Más adelante, Red Bull protagonizó quizás la remontada más impresionante de todas al recuperar un segundo, lo que permitió a Max Verstappen conseguir tres victorias en las últimas cinco carreras.

El resultado final es que Mercedes superó a Red Bull por apenas un punto desde el receso de verano, mientras que Ferrari podría haber estado más cerca con una mejor ejecución de los fines de semana de carrera. McLaren ha sido claramente el cuarto equipo más rápido, aunque Norris brilló bajo la lluvia en Sao Paulo la semana pasada.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Anadolu via Getty Images

Campeonato de constructores desde el receso de verano

Posición equipo Puntos 1 Mercedes 227 2 Red Bull 226 3 Ferrari 172 4 McLaren 133

Esa convergencia se observa mejor en la clasificación, con los cuatro equipos de punta separados por tres décimas en Singapur y México. Austin fue una carrera difícil para McLaren, pero Kimi Antonelli, Verstappen y Leclerc clasificaron todos dentro de 0.230s en COTA. El punto más alto fue una emocionante sesión de clasificación en la edición inaugural del Gran Premio de España en Madring, donde los cinco primeros clasificaron dentro de 0.195s entre cuatro equipos diferentes.

El nuevo reglamento ha hecho que los equipos de punta disfruten de una ventaja mayor sobre la zona media que el año pasado, algo que algunos atribuyen a que el límite presupuestario restringe a los equipos más pequeños para ponerse al día. Sin embargo, la pelea en la parte delantera es demostrablemente más cerrada de lo que la mayoría de los observadores esperaba durante el primer año de un nuevo ciclo reglamentario, especialmente teniendo en cuenta la variable añadida de que las unidades de potencia son un factor diferenciador mayor.

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¿Por qué ocurre eso? Cuando Autosport le hizo esa pregunta al jefe de McLaren, Andrea Stella, el italiano afirmó que, bajo el límite presupuestario, los cuatro equipos de punta de la F1 han convergido en cuanto a la calidad y cantidad de su personal, y con ello también la calidad de las ideas y las metodologías en la parte delantera de la parrilla.

"En mi opinión, los equipos nunca han operado con estos estándares", dijo Stella en Austin. "Cuatro equipos, e incluso los demás equipos, siguen desarrollando a este ritmo dentro de un límite presupuestario y, de alguna manera, todos han encontrado la forma de llevar muchas actualizaciones.

"La segunda consideración es que el rendimiento del coche es una expresión de la experiencia y el conocimiento que puedes materializar desde el punto de vista de la ingeniería. Cuando tienes un grupo de personas que han establecido metodologías, conocimiento, una determinada forma de trabajar juntas, entonces despliegan esa experiencia y ese conocimiento para atacar un determinado grupo de reglamentos, y alcanzan un determinado nivel.

"En última instancia, son las mismas personas las que atacan un nuevo régimen reglamentario, así que no me sorprende que, como estuvo cerrado en el pasado, esté cerrado en el presente. En la segunda mitad de la temporada las cosas están convergiendo, pero eso se debe simplemente a que la calidad del equipo se refleja en el producto técnico".

Andrea Stella, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, señaló que el ritmo de desarrollo aerodinámico es mucho más pronunciado que en años anteriores, lo que explica por qué el rendimiento de los coches puede fluctuar tanto de un fin de semana a otro. "Las primeras seis carreras de la temporada fueron un poco difíciles en comparación con Mercedes; quizá eran seis o siete décimas más rápidos que nosotros, y fuimos recuperando durante toda la temporada. Ahora sumamos más puntos que nadie después de Madrid", dijo en Sao Paulo.

"Ganamos carreras en junio, McLaren en julio, Red Bull en agosto o septiembre, y nosotros volvimos. Lo cierto es que, en el primer año de un nuevo reglamento, la pendiente de las actualizaciones es mucho mayor. Cada vez que traemos algo, damos un paso. Miren a McLaren este fin de semana [en Brasil], donde McLaren introdujo un nuevo alerón delantero con buen resultado].

"Es la historia de la temporada. Tuvimos este tipo de rotación, pero creo que esta convergencia de rendimiento es buena para el campeonato y buena para el espectáculo".

El jefe de Red Bull, Laurent Mekies, también señaló que el nuevo reglamento parece más restrictivo al principio, aunque la cantidad de innovaciones de este año -como el alerón trasero rotativo introducido por Ferrari- sugiere que todavía hay mucho margen para explotar la letra chica.

"La convergencia probablemente está ocurriendo antes de lo que todos pensábamos", dijo el francés cuando Autosport le preguntó sobre el tema en Brasil. "Supongo que, de alguna manera, quizá sea una indicación de un reglamento bastante restrictivo. Dicho esto, se ven coches con conceptos visiblemente diferentes, y se ven cuatro equipos de punta peleando.

"Lo que es justo decir es que ya en la segunda parte de 2026 estamos en una situación en la que llegas a un fin de semana de carrera y no sabes cuál de los cuatro equipos de punta va a ganar la carrera; creo que eso es fantástico para el deporte. Ahora tenemos un top cinco en clasificación separado por dos décimas. Es una combinación fuerte entre la carrera de desarrollo y una ejecución absolutamente perfecta si quieres ganar el domingo".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Eso significa que Mercedes, campeón mundial de 2026, tendrá mucho trabajo el próximo año para defender sus dos títulos. El jefe del equipo, Toto Wolff, no se hacía ilusiones de que este ciclo reglamentario fuera una repetición de la era de 2014.

"La competencia se ha ido endureciendo entre Ferrari, McLaren, Red Bull y nosotros", reconoció Wolff. "Son cuatro equipos que pueden ganar carreras y que estarán peleando por un campeonato mundial. Y no tengo ninguna duda de que va a ser muy difícil para nosotros el próximo año. Así que, para mí, la temporada 2027 empezó ahora. Se trata de aprender en las tres últimas carreras".

En línea con las ideas de Stella sobre los cuatro grandes equipos operando ahora a un nivel similar, Wolff agregó: "Parece quizá la era más competitiva que está por comenzar, porque los equipos se han vuelto tan profesionales en capacidad y recursos que este tipo de temporadas de dominio absoluto ya no las veo, ya sean cuatro seguidas u ocho seguidas.

"Puedes ver lo rápido que se pasa de ser dominante a darte cuenta, en unas pocas carreras, de que tu actualización no funciona, y retrocedes y quedas apenas tercero en pista.

"Ojalá fuera la era de Mercedes escapándose con unos cuantos campeonatos más, pero no creo que esa sea la realidad. Es un desafío completamente nuevo".

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Clasificación sprint del GP de Singapur

SQ3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.156

S 194.580 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.120

1'31.276

0.120 S 194.324 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

+0.243

1'31.399

0.123 S 194.063 4 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 19

+0.298

1'31.454

0.055 S 193.946 Ver los resultados completos

Clasificación del GP de Singapur

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 15

1'31.373

S 194.118 2 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.054

1'31.427

0.054 S 194.003 3 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.123

1'31.496

0.069 S 193.857 4 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.189

1'31.562

0.066 S 193.717 5 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

+0.339

1'31.712

0.150 S 193.401 Ver los resultados completos

Resultados de clasificación del GP de Estados Unidos

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 18

1'34.035

S 211.057 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

+0.179

1'34.214

0.179 S 210.656 3 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 12

+0.215

1'34.250

0.036 S 210.576 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.232

1'34.267

0.017 S 210.538 5 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.276

1'34.311

0.044 S 210.439 6 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.441

1'34.476

0.165 S 210.072 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.768

1'34.803

0.327 S 209.347 Ver los resultados completos

Resultados de clasificación del GP de México

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 20

1'16.514

S 202.504 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.009

1'16.523

0.009 S 202.480 3 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.119

1'16.633

0.110 S 202.189 4 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 14

+0.178

1'16.692

0.059 S 202.034 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

+0.193

1'16.707

0.015 S 201.994 6 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.310

1'16.824

0.117 S 201.686 Ver los resultados completos

Resultados de clasificación del GP de Brasil

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 24

1'27.470

I 177.345 2 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 23

+0.204

1'27.674

0.204 I 176.932 3 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.625

1'28.095

0.421 I 176.087 4 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.819

1'28.289

0.194 I 175.700 5 L. Lawson RB 30 RB Red Bull 24

+0.851

1'28.321

0.032 I 175.636 6 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.198

1'28.668

0.347 I 174.949 7 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 24

+1.293

1'28.763

0.095 I 174.762 Ver los resultados completos

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