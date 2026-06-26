Lance Stroll explica el mensaje de radio "para los mecánicos y Lawrence"

El mensaje por radio de Lance Stroll en la vuelta 40 en Montreal llamó la atención de los espectadores cuando la Fórmula 1 lo incluyó en su vídeo "Radio Rewind" posterior al fin de semana. Tras escuchar a su ingeniero, Gary Gannon, informarle de la distancia con respecto al coche que le seguía, Stroll dejó claro que los detalles no le preocupaban demasiado y que solo seguía en la carrera por sus mecánicos y por su padre, propietario del equipo.

"Voy a terminar la carrera por los mecánicos, eso es todo", dijo por radio mientras rodaba en 15.ª posición.

"Lo entiendo perfectamente, Lance", fue la respuesta de Gannon. "Lo entiendo perfectamente».

"…y por Lawrence", añadió Stroll. "Voy a terminar la carrera por los mecánicos y por Lawrence. Eso es todo".

Cuando se le pidió que explicara qué había detrás de esos mensajes, el canadiense admitió que, efectivamente, necesita "encontrar algo de motivación" para pilotar uno de los coches más lentos de la parrilla actual de F1.

"Quiero decir, hemos sido extremadamente lentos todo el año", dijo Stroll, "y Canadá fue una de esas carreras en las que, ya sabes, éramos el último coche con mucha diferencia. Y en esos momentos, como piloto, a veces simplemente estás, sí, aguantando, y no es muy agradable estar ahí fuera, así que necesitas encontrar algo de motivación al volante en la cabina.

"Quiero decir que, por supuesto, en esa carrera pensaba en los mecánicos que trabajaban tantas horas y, ya sabes, en Lawrence, que ha creado este equipo, que lo ha montado todo en Silverstone y que, ya sabes, siente una gran pasión por el proyecto. Así que necesitaba esa pequeña dosis de motivación para seguir dando vueltas al circuito, aunque en ese momento íbamos últimos, probablemente por cuatro o cinco vueltas. Pero sí, son tiempos difíciles para nosotros, tiempos llenos de retos".

Lance Stroll, de Aston Martin Racing, junto a su ingeniero de carrera, Gary Gannon Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Aston Martin ocupa actualmente el décimo puesto en el campeonato de constructores con un solo punto, solo por delante de Cadillac. Es el peor inicio de temporada del equipo de Silverstone desde que se puso en marcha el proyecto en 2021. Stroll afirmó que las dudas sobre la motivación no son exclusivas de los pilotos del equipo.

"Es lo que hay, quiero decir, no solo como piloto, sino para todos los ingenieros que acuden a la fábrica cada día entre carrera y carrera", afirmó. "Están trabajando muchas horas aquí en el circuito, los mecánicos que hacen esto por pasión, porque les apasiona este deporte, así que es todo el equipo; es un momento difícil para todos, pero no tengo ninguna duda de que podemos ser un gran equipo, ya sabes, contamos con gente increíble y unas instalaciones magníficas; así que, aunque ahora no estamos donde queremos estar, de cara al futuro estoy seguro de que lo conseguiremos".

Aston Martin, a diferencia de la mayoría de los equipos, no está desarrollando su monoplaza durante la fase inicial del campeonato, ya que ha decidido centrarse en presentar un paquete de mejoras importante a mediados de verano.

"Cuando nos reunimos todos como grupo y hablamos de cuál era la mejor manera de seguir adelante y cuáles eran, ya sabes, las jugadas más inteligentes", explicó Stroll. "Creo que era esperar a que el motor y el chasis se integraran en Hungría, Zandvoort o donde sea que sea; así que sí, ahora mismo estamos muy lejos del ritmo, así que necesitamos dar grandes pasos para ponernos al día; ya sabes, no creo que las pequeñas mejoras incrementales vayan a marcar una gran diferencia, porque estamos a cuatro segundos de los coches de cabeza, así que necesitamos ese gran paquete cuando llegue.

"Esperemos que podamos resolverlo bastante rápido, y eso debería aportar un rendimiento inmediato al coche; no veo por qué debería ser tan complejo entenderlo a lo largo de varias carreras, quizá en una o dos sesiones, pero esperemos ver grandes mejoras rápidamente. Pero el tiempo lo dirá, no tengo todas las respuestas a eso".

Stroll aún no ha sumado ningún punto este año.