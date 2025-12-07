La emoción de Lando Norris al conquistar el campeonato de la F1 2025

En Abu Dhabi, Lando Norris tenía una tarea clara: terminar en el podio para así conquistar el título de Fórmula 1.

Desde la segunda posición no cometió errores, aunque vio a su compañero Oscar Piastri adelantarlo por el exterior en la curva 9, lo que lo dejó en una posición algo más vulnerable.

Pudo resistir la presión de Charles Leclerc al inicio y luego no tuvo problemas camino al tercer puesto y al título de Fórmula 1. Así destronó a Max Verstappen tras 1.457 días como campeón de F1 y se convirtió en el 35º campeón de F1 de la historia.

Después de algunos trompos en la recta principal, Norris bajó del coche visiblemente emocionado.

"Hace tiempo que no lloraba", dijo Norris, con una sonrisa, pero también una lágrima de felicidad.

"No pensé que lloraría, pero lo hice igual. Ha sido un largo viaje", agregó el primer campeón de F1 con McLaren desde 2008.

"Ante todo quiero agradecer a mis chicos. A todos en McLaren, a mis padres... ¡No estoy llorando!", bromea nuevamente. "Mi madre, mi padre: ellos son quienes me han apoyado desde el principio."

Como seguía emocionado en ese momento, añade: "Ahora parezco un perdedor."

Lando Norris agradeció después a sus padres, quienes lo apoyaron en su camino hacia la F1. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Fue una temporada larga, en la que los primeros 23 fines de semana de Gran Premio no habían definido la lucha por el título y, por lo tanto, todo quedó para esa última carrera.

"Se siente increíble", dijo Norris, que sintió cómo desaparecía toda la presión. "¡Ahora sé un poco cómo se siente Max! Quiero felicitar a Max y a Oscar, mis dos mayores rivales de la temporada. Ha sido un placer competir contra ambos. Ha sido un honor, he aprendido mucho de ellos".

"Lo he disfrutado. Ha sido un año largo. Pero lo logramos. Estoy muy orgulloso de todos."

Norris pareció frío en Abu Dhabi, pero admite que la lucha por el título estuvo presente en su mente durante la carrera.

"No puedes no pensar en ello", afirma. "Pero sabía que era una carrera larga. Hemos visto suficientes veces que en la Fórmula 1 puede pasar cualquier cosa. Seguí presionando hasta las últimas dos o tres vueltas, cuando pude relajarme un poco. Pero quería seguir luchando hasta el final. Eso es lo que teníamos que hacer esta temporada, con Max persiguiéndonos todo el tiempo y Oscar acercándose otra vez al final. No me lo han puesto fácil este año. Pero estoy contento."