Fórmula 1 Las Vegas GP

Norris cree que la F1 necesita mejores neumáticos de lluvia y advierte que Las Vegas sería "aterrador" con pista mojada

Los principales pilotos de Fórmula 1 esperan que Pirelli pueda realizar mejoras significativas en su gama de neumáticos para lluvia

Filip Cleeren

Publicado: 16 nov 2026, 19:50

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lando Norris espera que el proveedor de neumáticos de la Fórmula 1, Pirelli, presente neumáticos de lluvia muy mejorados en 2027, ya que considera que la gama actual no funcionará correctamente en un circuito de baja carga aerodinámica como Las Vegas.

Después de fines de semana parcialmente afectados por la lluvia en Malasia y Singapur, los coches de F1 de 2026 afrontaron su primera clasificación y su primer gran premio realmente disputados en condiciones de lluvia en el Gran Premio de Brasil, donde tanto los neumáticos de lluvia extrema como los intermedios de Pirelli fueron puestos a prueba en Sao Paulo. La clasificación tuvo que detenerse durante más de una hora por agua acumulada en varias curvas, con el riesgo de aquaplaning llevando a los pilotos a usar neumáticos de lluvia extrema en la Q1 antes de pasar a los intermedios.

La carrera empezó y terminó con intermedios, con un tramo en seco entremedio, lo que disipó los temores iniciales sobre cómo se comportaría la generación 2026 de coches en lluvia. Pero aunque Brasil ofreció un espectáculo entretenido y los neumáticos de lluvia de Pirelli funcionaron en gran medida como se esperaba dentro de la ventana adecuada, los pilotos igualmente consideraron que los intermedios más rígidos de este año necesitan trabajo en su rendimiento con bajas temperaturas, ya que tuvieron dificultades para mantener sus coches en pista al inicio de un stint y en las vueltas hacia la parrilla.

Con Interlagos siendo uno de los circuitos más sencillos del calendario para llevar los neumáticos a la ventana de funcionamiento, varios pilotos expresaron su preocupación de que la oferta de Pirelli no sea lo suficientemente sólida en circuitos donde eso no ocurre, como el próximo trazado callejero de Las Vegas.

El pronóstico meteorológico oficial de la FIA aún no está disponible, pero otras previsiones sugieren que la probabilidad de lluvia supera el 50% para la Práctica Libre 1 del jueves por la noche, con condiciones más probablemente secas después de eso.

George Russell, Mercedes

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Con temperaturas cayendo bastante por debajo de los 10C durante el fin de semana en Vegas y un circuito sin curvas de alta velocidad que pongan carga lateral sobre los neumáticos, el piloto de McLaren Norris dijo que una práctica en lluvia sería bastante "aterradora" porque los intermedios no funcionan cuando están demasiado fríos.

"Cuando los neumáticos se enfrían, es bastante desagradable", dijo Norris cuando Motorsport.com le pidió su veredicto sobre el primer fin de semana realmente en lluvia de la F1 en este ciclo reglamentario. "En las vueltas hacia la parrilla, cuando se enfrían mucho, se sintieron horribles. Si entran en una buena ventana, van bien. Así que creo que los momentos aterradores son si vas a Vegas y no puedes conseguir nada de temperatura en los neumáticos. Necesitas un neumático mucho mejor que el que tenemos aquí porque eso va a ser horrible".

El segundo en Brasil, Max Verstappen, añadió: "Creo que principalmente la ventana de funcionamiento es un poco demasiado pequeña. Cuando están calientes, está bien, pero cuando están fríos, son realmente como una piedra. Eso es algo en lo que tenemos que intentar trabajar, para generar una ventana de funcionamiento más amplia en los neumáticos de lluvia extrema y los intermedios. Creo que eso ayudaría mucho a activar mejor el neumático y después poder correr incluso con lluvia más intensa".

El piloto de Williams, Carlos Sainz, también consideró que toda la gama de Pirelli necesitaba mejoras. "Creo que el nivel del neumático de lluvia y del intermedio no es lo suficientemente bueno y tenemos que trabajar con Pirelli para encontrar un neumático mejor, porque en condiciones mixtas el intermedio sigue siendo un neumático muy débil en el tren trasero; para cuando se calienta, el delantero ya se fue.

"Y el extremo, sinceramente, [en clasificación] tuvimos muchísimo aquaplaning y una gran falta de agarre trasero, así que todavía falta algo de desarrollo en estos dos neumáticos".

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Pirelli afrontó una tarea difícil al desarrollar neumáticos de lluvia para el conjunto de regulaciones completamente nuevo de la F1 2026, con sus unidades de potencia de alto torque y aerodinámica activa, que transmiten fuerzas importantes a la goma. Mientras tanto, persiguió un objetivo móvil sobre cuánta carga aerodinámica serían capaces de generar los equipos, con un desarrollo intenso durante la temporada que ya está por delante de las proyecciones del proveedor.

Durante el receso entre temporadas, la FIA implementó un Straight Mode parcial en lluvia para aliviar las preocupaciones de seguridad, con solo el alerón delantero activándose ahora. Luego, en abril, el organismo rector también redujo la potencia eléctrica en condiciones de lluvia. Se cree que esas dos medidas marcaron una gran diferencia en la capacidad de los coches de 2026 para correr en lluvia de forma relativamente segura, pero obviamente llegaron bastante después de que Pirelli tuviera que definir su gama de neumáticos de 2026.

El primer rodaje realmente significativo de la F1 tanto con los neumáticos de lluvia extrema como con los intermedios llega tan tarde en la temporada que Pirelli no puede tener en cuenta las lecciones de Brasil para 2027, ya que el fabricante italiano de neumáticos ya finalizó sus homologaciones para la próxima temporada.

Pero después de trabajos de desarrollo anteriores a comienzos de año, pudo realizar pruebas cruciales en lluvia en Magny-Cours el mes pasado, ensayando las distintas soluciones en las que trabajó a lo largo de 2026. En el circuito francés, el piloto reserva de Mercedes, Frederik Vesti, realizó dos días de pruebas, incluido un día en lluvia para probar varios neumáticos intermedios nuevos con diferentes compuestos y construcciones.

Frederik Vesti, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Probamos algunas soluciones, especialmente para los intermedios, y terminamos con buenas opciones que nos gustaría introducir para la próxima temporada", dijo en México Simone Berra, jefe de ingeniería en pista de Pirelli. "Sin dudas, la idea es mejorar el producto de lluvia para el próximo año.

"Trabajamos en los compuestos, trabajamos en el espesor de la banda de rodadura, también trabajamos en diferentes estructuras. Así que trabajamos mucho en distintos aspectos del neumático y nos gustaría combinar las mejores soluciones. Ahora estamos trabajando con los datos y vamos a homologar nuevas especificaciones de compuestos de lluvia".

Al hablar después de la clasificación en Sao Paulo, el responsable de deporte motor de Pirelli, Dario Marrafuschi, fue tajante en que la compañía ha "dado algunos pasos" para 2027. "Por supuesto, nos tomamos bastante en serio el escepticismo de algunos pilotos y abordamos el desarrollo durante el año. Sabemos que siempre hay margen de mejora y creemos que dimos algunos pasos adelante para el próximo año", dijo.

"Tiene un gran valor contar con esta información [de Brasil]. Lamentablemente, llega recién hacia el final de la temporada. Ya cerramos el desarrollo de lluvia para el próximo año. No quiero revelar qué pasará con (los neumáticos de) lluvia el año que viene, pero hicimos el desarrollo de lluvia sobre la base de la información que teníamos al comienzo de la temporada y algunas de las pruebas que hicimos en Suzuka, así que eso fue bueno para nosotros para abordar las prioridades de este año.

"Tuvimos una prueba positiva en Magny-Cours y bastante [pronto] revelaremos el resultado de este test en lluvia".

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