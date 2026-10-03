Norris, frustrado por el problema de motor que le costó caro en la clasificación de Sepang

Lando Norris quedó frustrado por un problema en la unidad de potencia que lo dejó apenas sexto en la parrilla para el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 en Malasia.

El piloto de McLaren quedó a seis décimas del poleman, Max Verstappen, en Sepang el sábado, marcando un tiempo de 1m35.757s que dejó a Norris apenas 0.005s por delante de su compañero de equipo, Oscar Piastri, que fue séptimo.

Norris cree que su déficit se debió a la falta de velocidad en las característicamente largas rectas de Malasia, que reveló que se debe a que McLaren no logró optimizar su motor Mercedes.

"Sí", respondió cuando le preguntaron si fue más lento en las rectas porque todavía hay un problema con la unidad de potencia.

Este problema afectó a McLaren al inicio del reglamento de 2026, ya que los equipos cliente tenían la desventaja de no contar con conocimientos previos de los motores mucho más complejos.

A los campeones vigentes les llevó tiempo superar ese problema; Spa en julio marcó un paso adelante con McLaren recibiendo piezas actualizadas, pero Sepang mostró que todavía hay mejoras por hacer.

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Sentí que mi vuelta fue muy sólida," dijo el campeón defensor Norris. "Es duro. Estoy contento porque todavía estoy sufriendo mucho en las rectas en todas partes.

"Simplemente pierdo en todas y cada una de las rectas, así que cada vez que tengo una buena salida, soy más lento al final de la recta.

"Duele ver esto una y otra vez. Debería estar más arriba, no porque necesariamente pudiera haber hecho un mejor trabajo, sino simplemente porque no estamos sacando del coche todo lo que necesitamos.

"Eso no [solo] me complica la vida hoy, sino que también la complica para mañana."

El fin de semana de Malasia ha sido complicado para McLaren, que fue 11º y 12º en la FP1 y posteriormente no terminó más arriba del tercer lugar en la segunda y última práctica.

Así que a Piastri no le sorprendió lo que ocurrió en la clasificación, afirmando que Sepang "realmente expone" las debilidades del MCL40 y no es del todo optimista para el gran premio del domingo.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ayer parecíamos razonables en las tandas largas, pero nuestras tandas fueron ligeramente más cortas que las de todos los demás," dijo Piastri, con McLaren segundo en los promedios de tanda larga, a dos décimas de Red Bull.

"Así que, por la cantidad de vueltas que dimos, se ve bastante bien, pero no espectacular en comparación con todos los demás.

"Obviamente el aire sucio es un tema bastante importante por aquí porque hay bastante alta velocidad y curvas muy largas, así que tendremos que esperar y ver.

"Creo que va a haber mucha estrategia de por medio con la cantidad de degradación que hay, pero no espero que mañana el panorama sea radicalmente distinto."