Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Lando Norris se reprocha por un "muy mal trabajo" en la clasificación de Austin

El piloto de McLaren había conseguido inicialmente el sexto lugar antes de que una infracción por límites de pista lo hiciera caer al octavo para el gran premio de Fórmula 1 del domingo en COTA.

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 24 oct 2026, 23:36

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Lando Norris quedó increíblemente frustrado por su "muy mal trabajo" en la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, ya que terminó octavo pese a pensar que era posible una primera fila.

El vigente campeón del mundo compartirá la cuarta fila con su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, pese a haber llegado brevemente al sexto puesto con su segundo intento en la Q3 antes de que ese tiempo fuera eliminado porque había excedido los límites de pista en la curva 19. El tiempo que había marcado en su primer intento solo le alcanzó para ser octavo.

Esto prolonga una racha decepcionante para McLaren, que no ha conseguido subir al podio en los últimos tres grandes premios, tras haber sido superado en desarrollo por Red Bull por detrás de Mercedes y Ferrari.

Pero, pese a las debilidades del MCL40 en velocidad punta y rendimiento en curvas lentas, Norris todavía considera que podría haber logrado mucho más en Austin.

"El coche fue muy fuerte hoy en términos de ritmo", dijo. "Increíblemente difícil de manejar.

"Probablemente el coche más difícil que he tenido que manejar en mi vida. Pero lo suficientemente bueno para la P2, así que debería estar P2 y estoy P8, así que claramente hice un muy mal trabajo hoy".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Así que Norris todavía cree que es posible sumar una buena cantidad de puntos en la carrera del domingo, especialmente después de haber liderado la Q1, aunque muchos otros utilizaron neumáticos medios y no blandos.

No obstante, el británico finalmente clasificó a un segundo del poleman de Mercedes, Kimi Antonelli, y a 0.835s del segundo clasificado, Max Verstappen, de Red Bull.

"El coche era rápido, simplemente es desagradable de manejar", agregó Norris. "Vi un buen resultado, es posible. Creo que todavía tengo fe en que podemos conseguir un buen resultado mañana.

"No sé lo fácil que será adelantar y ese tipo de cosas. Pero, en gran parte de la pista, parecemos estar a la par.

"Sufrimos mucho en el sector tres y hay muy baja velocidad. Somos bastante terribles, honestamente. Pero mañana es un nuevo día".

Lo que lo hace más frustrante para el piloto de 26 años es que McLaren llevó a Texas la primera etapa de su último paquete de mejoras del año, con una geometría revisada de la suspensión delantera y un perfil modificado del difusor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Intentamos mejorarlo cada vez", dijo Norris. "Mejoramos el coche, traemos actualizaciones.

"Pero es algo en lo que no estamos completamente... No sé, puede ser que el coche simplemente no sea lo suficientemente rápido y, por lo tanto, siempre exista la esperanza de que yo pueda hacer una vuelta increíble y pueda ser P1.

"Pero mejoras tres curvas y las otras tres son una pesadilla de repente. Es simplemente imposible. Es un coche imposible para alcanzar la perfección que quiero lograr en este momento.

"Lo cual es una lucha, porque quiero ir por la pole, y necesito decirme a mí mismo que me conforme con una P5, y no quiero hacer eso".

Los problemas también estuvieron presentes del lado de Piastri, con el australiano afirmando: "No he estado ni cerca de ser tan competitivo como quería".

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