Cómo 2025 fue el año de madurez de Lando Norris para convertirse en campeón de F1
El título mundial de Fórmula 1 2025 de Lando Norris está inextricablemente ligado a su madurez como piloto.
No fue solo emoción pura lo que brotó de Lando Norris después de ser coronado campeón del mundo de Fórmula 1 2025 en Abu Dhabi.
Con las lágrimas de alegría llegó un torrente de pensamientos que ofreció una mirada a cómo había vivido su montaña rusa de temporada 2025: las victorias felices, las derrotas devastadoras, el desafío de medirse con el frío y hegemónico Max Verstappen y la posibilidad de ser superado por su joven compañero de equipo Oscar Piastri.
Según el director del equipo McLaren, Andrea Stella, el intento fallido de Norris por ganar el título a Verstappen en 2024 fue el primer punto de inflexión clave: "Sin duda, hubo mucho que se extrajo de la búsqueda del año pasado, incluso si no llegó a la última carrera. Hubo puntos de aprendizaje, como Austria, fue una dura. Creo que Lando elevó su sensación de: 'Puedo competir con Max'".
Pero tras una victoria en la apertura de 2025 en Melbourne, la temporada de Norris pronto amenazó con descontrolarse debido a la falta de sensaciones con la parte delantera del coche, lo que provocó que el británico sufriera en clasificación frente a Piastri. Fue suficiente para que la autocrítica de siempre volviera a aparecer.
Además de otros trabajos que realizaba dentro y fuera de la pista para afrontar esas dudas, una forma de reducir el ruido fue eliminar el delta del tiempo de vuelta de su tablero en Mónaco, la indicación de si estaba arriba o abajo respecto a la mejor vuelta, que él sugería que lo afectaba negativamente. Lograr una pole crucial en las calles del Principado resultó ser uno de varios momentos decisivos de su campaña.
"Desactivé mi delta por primera vez ese fin de semana para no poder ver si estaba en una vuelta mejor, peor, lo que fuera", dijo Norris a la BBC en una entrevista al día siguiente de ganar el título. "Luego salir y marcar esa vuelta al final de la clasificación fue uno de los mejores momentos de mi carrera, porque fue el momento en el que casi más dudé de mí mismo en toda mi vida, en la temporada más importante, como resultó ser.
"Pero esa vuelta, un minuto y nueve segundos, fue todo lo que hizo falta para que se diera vuelta todo y cambiar ese pensamiento de 'no sé si tengo esto' a 'definitivamente puedo hacer esto'. Ese fue un momento decisivo para mí aquí arriba [en su cabeza]".
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
El siguiente momento clave llegó en Canadá, cuando calculó mal un adelantamiento sobre Piastri y lo golpeó por detrás, arruinando su propia carrera. Pero el gran premio también vio la introducción de un pequeño ajuste en la geometría de la suspensión que, si bien no afectó al rendimiento, hizo que Norris se sintiera más cómodo conduciendo al límite del MCL39. Es un cambio que terminaría dando frutos más tarde ese año, cuando logró tres poles consecutivas en México, Brasil y Las Vegas.
El siguiente golpe llegó en el Gran Premio de los Países Bajos, cuando se retiró desde el segundo lugar por un problema en una línea de combustible, lo que hizo que su desventaja respecto a Piastri se disparara a 34 puntos. Con la consistencia y firmeza que mostraba entonces el australiano, parecía como escalar el Monte Everest.
"Las personas con las que trabajaba, agregué más gente a ese grupo", dijo Norris acerca de su respuesta al desafío de Piastri. "Tuve que trabajar más duro tanto en el simulador como aquí en la pista. Tuve que cavar hondo y tratar de entender más cosas más rápido y de una manera más avanzada que nunca antes. Yo estaba como: 'Dios, estoy bastante atrás contra un piloto increíblemente rápido, y tengo que subir el nivel'.
"Estuve trabajando con más profesionales en diferentes áreas para desbloquear más de mi capacidad. Y creo que cuando viste que tuve esa racha de buenos resultados, eso es en última instancia lo que me dio el campeonato".
Desde su perspectiva, Stella añadió: "Hubo el inicio de un proceso que estaba estructurado, involucraba desarrollo personal, conducción profesional, destreza en carrera. Me alegra particularmente que Lando pudiera capitalizar esto, porque ha sido algo que no necesariamente he visto muchas veces en términos de la cantidad de trabajo, la gente involucrada y el ritmo de desarrollo".
Para su enorme crédito, Norris —autocrítico hasta la exageración, o "brutalmente honesto", como él lo llama— siempre ha sido abierto acerca de cualquier lucha y desafío de salud mental, a menudo preguntándose si no está revelando demasiado.
"A veces me dicen que no debería y a veces probablemente revelo demasiado, y la gente puede ver vulnerabilidades en eso", admitió Norris. "Quizás a veces eso es un error. Pero al mismo tiempo, al menos estoy siendo sincero conmigo mismo. Si estoy haciendo un mal trabajo, me digo que estoy haciendo un mal trabajo y ciertamente tengo personas a mi alrededor diciéndome la verdad".
Lando Norris tuvo dificultades para competir con Max Verstappen en su primer intento de título mundial
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Pero aunque todo eso es admirable, no puedes ganar un campeonato del mundo así. Tienes que ser un asesino despiadado. Una máquina ganadora de mente única e impenetrable. Michael Schumacher, Verstappen, Ayrton Senna. Lo que haga falta.
O al menos, esa era la creencia recurrente cada vez que se debatían las aspiraciones de título de Norris. El piloto de 26 años era considerado simplemente demasiado blando, demasiado sentimental para la vida en la cima del deporte de élite.
Con su notable recuperación en la segunda mitad del año, desde la forma en que se repuso de un abandono devastador en el Gran Premio de los Países Bajos hasta cómo pasó con calma por un Yuki Tsunoda zigzagueante en Abu Dhabi, Norris ha demostrado que lo contrario es cierto.
"Creo que gané el campeonato este año a mi manera: siendo un piloto justo, tratando de ser un piloto honesto", reflexionó Norris. "¿Podría haber sido más agresivo y soltar los frenos y haber pasado a algunas personas por arriba? Sin duda podría haberlo hecho. ¿Es esa la manera en que quiero correr? ¿Soy yo? No lo es.
"Estoy seguro de que si me comparas con todos los campeones: ¿he sido tan agresivo como ellos a veces? No. ¿He sido tan atrevido como ellos a veces? No. Pero rendí cuando tenía que rendir para ganar el campeonato del mundo esta temporada. Y al final, eso es lo que tenía que hacer. Simplemente he logrado ganarlo de la forma en que quería ganarlo, que no era siendo alguien que no soy".
Uno podría preguntarse si un Norris versión 2023 o 2024 podría haber hecho lo que hizo desde Zandvoort, y la respuesta probablemente sea no. Pero así como tuvo que responder a las preguntas planteadas por Verstappen y Piastri para convertirse en un piloto y corredor técnicamente mejor, también tuvo que encontrar respuestas a las punzantes preguntas que su propia mente le lanzaba. A través de sus momentos más duros, de los cuales hubo muchos en los últimos nueve meses, 2025 es el año en que Norris realmente alcanzó la mayoría de edad como piloto de grandes premios y como persona.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
¿Y esa duda sobre si tiene lo que hace falta para ser campeón? Bueno, ya lo ha logrado, así que eso puede ir directo al tacho junto con todas las críticas oportunistas del mundo exterior, un mundo que aún lucha por aceptar la apertura sobre los fracasos y las dudas propias como la fortaleza que realmente son.
En una entrevista con Motorsport.com el año pasado, el entrenador de pilotos y psicoterapeuta Simon Fitchett sostenía que la franqueza de Norris era algo digno de reconocimiento en lugar de burla, y estaba convencido de que lo ayudaría a convertirse en la mejor versión de sí mismo.
"Habiendo tenido el privilegio de trabajar con algunos pilotos durante mis siete años en la F1, a menudo veía esos momentos en los que ellos también luchaban. Si aprendes a gestionarlo, es la diferencia entre ganar y perder", dijo Fitchett, quien trabajó con pilotos como Sergio Pérez, David Coulthard y Jerome D'Ambrosio, y ahora entrena a pilotos jóvenes.
"Pero ninguno de nosotros es impenetrable y obviamente vas a ver algunos tambaleos. Realmente tienes que aprender a desarrollar una resiliencia ante estas distracciones externas o cosas que pueden desestabilizarte, pero tengo un enorme respeto por Lando por ser abierto al respecto.
"Para mí, eso demuestra fortaleza, porque él realmente ha reconocido: 'Sé que no soy bueno en esto, esto y esto'. Pero te digo algo: dale un año más y habrá desarrollado una enorme resiliencia en esas áreas".
Los comentarios de Fitchett ciertamente parecen haber envejecido bien a la luz de lo que sabemos hoy.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
El propio Norris concluyó: "Sin duda, cometí algunos errores, tomé algunas malas decisiones, pero cómo logré dar vuelta todo eso y tener la segunda mitad de temporada que tuve es lo que me enorgullece mucho. Había dudas que tenía al comienzo del año, y me demostré que estaba equivocado. La dificultad del inicio realmente me permitió desbloquear mi potencial más adelante.
"Por supuesto, aprenderé de todo, de momentos como Montreal, donde me avergoncé. Ojalá pudiera volver atrás y cambiar algunas cosas. Muchos momentos de los que aprender. Siento que ahora soy un mejor piloto, sin duda, que al comienzo de la temporada.
"Tengo que hacer eso incluso más el año que viene si quiero retener lo que hemos podido lograr este año".
Norris realmente alcanzó la mayoría de edad en 2025, pero al hacerlo no se ha alejado ni un milímetro de quien realmente es. Y ha sido recompensado por ello.
