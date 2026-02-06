Lanzamiento del Cadillac de Checo Pérez 2026: Cuándo y cómo verlo
Cadillac revelará su diseño para la Fórmula 1 de 2026 en un anuncio televisivo durante la Super Bowl el domingo 8 de febrero.
El equipo Cadillac de Fórmula 1 presentará su esperada decoración para 2026 en un anuncio televisivo durante la Super Bowl el domingo 8 de febrero.
La escudería estadounidense, dirigida por el director del equipo Graeme Lowdon, se está preparando para su temporada de debut en el campeonato con el ex piloto de Red Bull Sergio Pérez y el ex piloto de Mercedes Valtteri Bottas.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver la presentación de la decoración del Cadillac 2026 F1.
¿Cuándo se presentará la decoración del Cadillac 2026 F1?
Domingo 8 de febrero
Cadillac presentará su diseño para 2026 en un anuncio de televisión durante la Super Bowl de la NFL. Aunque la hora exacta del anuncio depende del partido, se espera que sea aproximadamente a las 18:30 horas tiempo del Este de los Estados Unidos. Sin embargo, el público deberá estar pendiente del partido que iniciará a las 17:30 horas de México, 20:30 horas de Argentina.
Cómo ver la presentación de la decoración del Cadillac 2026 F1
Para ver la presentación de la decoración del Cadillac 2026 F1 y el Super Bowl, los aficionados de latinoamérica tendrán diversas opciones. ESPN es una cadena que tiene los derechos en todo el continente.
En México existen diferentes opciones, desde ESPN, FOX Sports México, Televisa y el NFL Game Pass.
Coincidiendo con el anuncio del Super Bowl, Cadillac también presentará su diseño en Times Square, Nueva York. Desde el 6 hasta el 9 de febrero, habrá una exposición helada en las emblemáticas calles de la Gran Manzana. A medida que se acerque la fecha del lanzamiento, el hielo se "derretirá" para revelar finalmente el diseño.
Sergio Pérez, Cadillac
Foto: Cadillac Communications
Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings, ha declarado: "La presentación de una decoración en la Fórmula 1 es un momento importante, ya que refleja la identidad del equipo.
La presentación en la Super Bowl y en Times Square representa tanto un momento de lanzamiento como una invitación a los aficionados a unirse a nuestro viaje.
El anuncio del Super Bowl llevará al equipo a millones de hogares, mientras que la cuenta atrás de Cadillac ofrecerá una vista en primera fila en una de las zonas más concurridas de Estados Unidos".
