Resultados
Fórmula 1 Las Vegas GP
Los resultados completos del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Tras la victoria de Max Verstappen (Red Bull), repasá todos los resultados y las clasificaciones del Gran Premio de Las Vegas.
Basile Davoine
Editado: 22 nov 2026, 6:15
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Carrera
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor 1
M. Verstappen Red Bull Racing
3 50
-
1 25 Red Bull Red Bull 2
L. Norris McLaren
1 50
+0.639
0.639
0.639 1 18 McLaren Mercedes 3
O. Piastri McLaren
81 50
+1.529
1.529
0.890 1 15 McLaren Mercedes 4
A. Antonelli Mercedes
12 50
+2.574
2.574
1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5
P. Gasly Alpine
10 50
+2.927
2.927
0.353 1 10 Alpine Mercedes 6
F. Colapinto Alpine
43 50
+7.955
7.955
5.028 1 8 Alpine Mercedes 7
L. Hamilton Ferrari
44 50
+12.795
12.795
4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8
C. Sainz Williams
55 50
+12.938
12.938
0.143 1 4 Williams Mercedes 9
G. Russell Mercedes
63 50
+13.192
13.192
0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10
C. Leclerc Ferrari
16 50
+17.554
17.554
4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11
N. Hulkenberg Audi
27 50
+22.720
22.720
5.166 1 Audi Audi 12
G. Bortoleto Audi
5 50
+28.602
28.602
5.882 1 Audi Audi 13
O. Bearman Haas F1
87 50
+28.843
28.843
0.241 1 Haas Ferrari 14
I. Hadjar Red Bull Racing
6 50
+36.488
36.488
7.645 2 Red Bull Red Bull 15
L. Lawson RB
30 50
+36.588
36.588
0.100 1 RB Red Bull 16
R. Cámara Haas F1
51 50
+47.814
47.814
11.226 2 Haas Ferrari 17
L. Stroll Aston Martin Racing
18 50
+1'08.353
1'08.353
20.539 1 Aston Martin Honda 18
V. Bottas Cadillac
77 50
+1'11.673
1'11.673
3.320 2 Cadillac Ferrari 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 49
1 lap
2 Aston Martin Honda dnf
A. Lindblad RB
41 19
31 laps
1 Retirada RB Red Bull dnf
S. Pérez Cadillac
11 17
33 laps
Retirada Cadillac Ferrari dnf
A. Albon Williams
23 0
50 laps
Retirada Williams Mercedes Ver los resultados completos
Vuelta rápida
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vuelta Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 50
1'35.591
S 233.532 2
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 37
+0.353
1'35.944
0.353 S 232.673 3
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 49
+0.466
1'36.057
0.113 M 232.399 4
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 50
+0.591
1'36.182
0.125 M 232.097 5
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 44
+0.616
1'36.207
0.025 M 232.037 6
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 43
+0.644
1'36.235
0.028 S 231.969 7
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 47
+0.740
1'36.331
0.096 M 231.738 8
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 44
+0.743
1'36.334
0.003 M 231.731 9
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 50
+0.859
1'36.450
0.116 M 231.452 10
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 44
+0.861
1'36.452
0.002 M 231.447 11
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 44
+1.010
1'36.601
0.149 M 231.090 12
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 49
+1.125
1'36.716
0.115 M 230.815 13
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 48
+1.447
1'37.038
0.322 M 230.050 14
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 44
+1.496
1'37.087
0.049 M 229.933 15
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 43
+1.721
1'37.312
0.225 S 229.402 16
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 15
+2.292
1'37.883
0.571 S 228.064 17
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 49
+2.309
1'37.900
0.017 S 228.024 18
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 42
+2.852
1'38.443
0.543 S 226.766 19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 28
+2.969
1'38.560
0.117 M 226.497 20
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 43
+3.214
1'38.805
0.245 M 225.935 21
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 10
+3.705
1'39.296
0.491 S 224.818 Ver los resultados completos
Historial de neumáticos
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor 1 2 3 1
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull
S : 22
M : 31
2
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes
S : 19
M : 31
3
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes
S : 19
M : 31
4
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes
M : 19
S : 34
5
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes
S : 23
M : 31
6
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes
S : 23
M : 31
7
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari
S : 20
M : 30
8
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes
S : 19
M : 31
9
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes
S : 22
M : 31
10
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari
S : 19
M : 31
11
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi
S : 19
M : 31
12
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi
S : 19
M : 31
13
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari
M : 19
S : 31
14
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull
S : 21
M : 7
S : 27
15
L. Lawson RB
30 RB Red Bull
M : 17
S : 33
16
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari
S : 18
M : 3
S : 29
17
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda
S : 20
M : 30
18
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari
S : 19
M : 1
S : 30
19
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda
S : 19
M : 30
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull
S : 19
M : 0
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari
S : 17
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes
S : 0
Ver los resultados completos
Campeonato de pilotos
Pos. Piloto Puntos 1
K. AntonelliMercedes
402 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 12/4 - - 2
M. VerstappenRed Bull
304 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 25/1 - - 3
L. HamiltonFerrari
267 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 6/7 - - 4
G. RussellMercedes
264 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 2/9 - - 5
L. NorrisMcLaren
264 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 18/2 - - 6
C. LeclercFerrari
250 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 4/8 1/10 - - 7
O. PiastriMcLaren
167 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 15/3 - - 8
I. HadjarRed Bull
122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - - 9
L. LawsonRacing Bulls
89 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 6/7 - - - 10
P. GaslyAlpine
52 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - 10/5 - - 11
A. LindbladRacing Bulls
38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - - 12
F. ColapintoAlpine
35 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - 8/6 - - 13
O. BearmanHaas
23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - - 14
G. BortoletoAudi
14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - - 15
N. HülkenbergAudi
14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - - 16
C. Sainz JrWilliams
11 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - 4/8 - - 17
E. OconHaas
7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - - 18
F. AlonsoAston Martin
7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - - 19
A. AlbonWilliams
5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
Y. TsunodaRacing Bulls
1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - - 21
R. HirakawaHaas
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - 22
L. StrollAston Martin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23
V. BottasCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
S. PérezCadillac
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
R. CâmaraHaas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Campeonato de constructores
Pos. equipo Puntos 1 Mercedes 666 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 - - 2 Ferrari 517 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 - - 3 Red Bull 440 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 - - 4 McLaren 431 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 - - 5 Racing Bulls 114 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - - - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 28 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - - - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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