Fórmula 1 Las Vegas GP

Horarios y cómo ver la carrera del GP de Las Vegas de F1 2026 en TV y streaming en Latinoamérica

Revisa los horarios para Latinoamérica, canales de transmisión, características del circuito e historial de ganadores del GP de Las Vegas F1 2026.

Luis Ramírez

Publicado: 21 nov 2026, 4:08

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George Russell, Mercedes

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La temperatura será el gran factor que defina el Gran Premio de Las Vegas: el frío nocturno, las largas rectas y la baja carga aerodinámica complicarán que los neumáticos alcancen y conserven su ventana óptima de trabajo, un fenómeno que ya se observó en la clasificación y que se mantendrá en la carrera.

El Circuito de Las Vegas, de 6.201 kilómetros, se disputa de noche y con un clima que se prevé entre 8 y 12 grados, tiene complicaciones en cuanto al agarre, no solo por las temperaturas sino también porque la goma que se distribuye en el circuito no se conserva del todo dado que el trazado se abre para que coches de calle puedan circular diariamente.

La gestión de energía también será determinante. En un circuito tan dependiente de la aceleración y la velocidad punta, conservar batería puede obligar a levantar el pie antes de lo deseado.

¿Cómo es el circuito del Gran Premio de las Vegas de la F1?

El Circuito de Las Vegas mide 6.201 kilómetros por vuelta y destaca por su recta principal de alrededor de 1.8 kilómetros en el Strip.

Las principales zonas de frenada son la curva 6 hacia la 7 y la curva 12, donde un bloque de los frenos puede costar mucho rendimiento o posiciones.

Ganadores del GP de Las Vegas (Caesar Palace)

Año Piloto Equipo Posición en que arrancó 1981 Alan Jones Williams-Ford Cosworth 2 1982 Michele Alboreto Tyrrell-Ford Cosworth 3

Ganadores del GP de Las Vegas (Strip)

Año Piloto Equipo Posición en que arrancó 2023 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2 2024 George Russell Mercedes 1 2025 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Las Vegas de la F1 2026?

La carrera de Las Vegas arranca el sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas tiempo local en Nevada, pero en Latinoamérica incluso habrá países que la competencia inicie ya en el domingo.

País / Zona Horario de la Carrera México / Costa Rica / Belice / El Salvador Sábado 21 de noviembre 22:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador Sábado 21 de noviembre 23:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana Domingo 22 de noviembre 00:00h Argentina Domingo 22 de noviembre 01:00h

¿Dónde ver el GP de Las Vegas de F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se transmite en toda latinoamérica a través de diferentes servicios dependiendo la región.

Si deseas observar cada sesión sin publicidad y con opción a múltiples cámaras puedes seleccionar la opción de F1 TV en sus modalidades de HD y 4K donde se transmiten todas las sesiones sin interrupciones.

PAÍS CANALES DE TV Y PLATAFORMAS DE STREAMING México Izzi, Sky, TUDN y F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

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