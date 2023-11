Quejas de pilotos de F1 porque un coche antiguo dejó aceite en la pista

Como es habitual en cada carrera, los 20 pilotos forman parte de un desfile en coches antiguos que son conducidos por sus propietarios.

Aproximadamente 90 minutos antes del inicio de la carrera, el coche que transportaba a Oscar Piastri dejó caer aceite sobre el sector de la parrilla en el lado más cercano al muro de boxes, lo que obligó a los comisarios a esparcir polvo de cemento para absorberlo.

Carlos Sainz, que salía 12º debido a una penalización de 10 posiciones en parrilla por cambiar la batería de su Ferrari después de que su coche resultara muy dañado al golpear una tapa de alcantarilla en la FP1, reconoció que el aceite fue el responsable de que se deslizara hacia Lewis Hamilton en la curva 1..

El español dijo que la superficie resbaladiza era inaceptable.

"Vi mucho aceite de los coches que usamos para hacer el desfile de pilotos, que es otra cosa que la FIA debe mirar".

"No es justo que todo el aceite estuviera en la línea interior. Aparte de que la pista ya estaba sucia, pusimos coches que perdían aceite en la pista una hora antes de la carrera. De nuevo, esto es inaceptable".

"Eso probablemente nos costó los choques en la curva 1".

Pierre Gasly, de Alpine, que terminó 11º, cinco puestos por detrás de Sainz, también consideró que se había creado un escenario injusto para algunos coches.

"No ha estado bien, especialmenteen el mejor lugar de salida del año para nosotros (en cuarta posición)".

"Ya lo he hablado con la FIA, y estoy seguro de que cambiaremos algunas cosas, porque no me parece justo que algunos tengan que salir con aceite y otros con asfalto limpio".

"Estoy seguro de que lo arreglarán".

El director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, George Russell, que salió junto a Gasly en tercera posición, añadió: "No es la primera vez que vemos que estos coches históricos pierden aceite".

"Fue bastante sorprendente ver lo mal que estaba. Pero hicieron un buen trabajo para limpiarlo para la carrera".