Latifi deja su carrera como piloto para dedicarse a estudiar

El canadiense, que disputó 61 carreras de F1 para Williams con un séptimo puesto en el Gran Premio de Hungría de 2021 como mejor resultado, se ha mantenido alejado de los focos desde que perdió su asiento a finales del año pasado.

Tras decidir que no quería cambiar a otras categorías a corto plazo, ahora ha revelado que planea hacer algo completamente diferente.

En una publicación en sus redes sociales el martes, Latifi dijo que ha pasado este año sopesando sus opciones profesionales y decidió que quería alejarse completamente de las carreras para dedicarse a estudiar.

"Decidí a principios de año que no tendría planes de competir en 2023", escribió. "Definitivamente me sentí muy extraño al no tener la misma rutina en la que había estado durante más de la mitad de mi vida".

"Sabiendo que no estaría al volante de un coche de carreras este año, obviamente había empezado a pensar en lo que podría ser lo siguiente para mí, si eso implicaba carreras o algo completamente diferente.

"Decidí que en un futuro inmediato, quería tomarme un tiempo y seguir una vía diferente y centrarme en otro camino".

"Al crecer, siempre me interesó el mundo de los negocios, y siempre dije que era algo que habría estudiado en la universidad si no hubiera seguido el camino de las carreras".

"Con eso en mente, y sabiendo que me tomaría un descanso de las carreras, decidí que quería cursar un MBA y centrarme en algo que transformara la siguiente fase de mi vida. Un MBA siempre fue algo que había contemplado hacer después de correr, aunque fuera a finales de los 30 y principios de los 40".

Nicholas Latifi, Williams Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tras decidirse a cursar un MBA, Latifi explica que dedicó tiempo a investigar cuál era el mejor lugar para estudiar y a preparar sus solicitudes, y que su candidatura para ir a Londres ya ha sido aceptada.

"No ha sido un proceso fácil y me ha llevado muchos meses. Cualquiera que haya vivido la experiencia de solicitar plaza en una escuela de negocios sabe lo difícil que puede llegar a ser", afirmó.

"Tras un periplo de cinco meses desde el inicio del proceso, me complace decir que mi candidatura fue aceptada para una plaza en el programa de MBA de la London Business School (LBS), que empezaré en agosto de este año".

Aunque Latifi habría tenido muchas opciones de volver a la competición, consideró que haber perdido su plaza en la F1 significaba que ahora era la oportunidad perfecta para dedicarse a su otro interés profesional.

Y añadió: "Esta decisión puede parecer sorprendente para mucha gente. La transición a una categoría de competición diferente podría haber parecido el paso más obvio".

"Sin embargo, sabía que siempre habría una vida después de las carreras en algún momento, y decidí que ahora podría ser un buen momento para prepararme para ello".

Y aunque la MBA ocupe su vida durante los próximos años, no ha descartado volver a ponerse al volante en algún momento.

"Esto no es necesariamente un adiós al mundo de las carreras para siempre", dijo. "Las carreras han sido mi vida desde los 13 años y siguen siendo algo que me apasiona".

"Esta temporada no me he perdido ni una carrera de F1. Sin embargo, sentí que este año era el momento adecuado para explorar y seguir otros caminos en mi vida".

"Tengo muchas ganas de empezar esta nueva aventura y quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Espero seguir contando con vuestro apoyo mientras me tomo un tiempo para seguir un camino diferente".