La condición de Latifi para ser piloto de reserva en la F1

A Latifi le quedan dos carreras con Williams antes de poner fin a su etapa de tres años en el equipo, que en septiembre anunció que no contará más con sus servicios para 2023.

El piloto canadiense siempre ha mantenido que está abierto a una serie de posibles opciones para el próximo año, pero ha sido fuertemente vinculado con un posible cambio a la IndyCar.

2023 será el primer año desde 2018 en el que Latifi no tendrá algún tipo de participación con un equipo de F1. Anteriormente trabajó con Force India en 2018 como piloto de pruebas antes de vincularse con Williams en un papel de piloto de desarrollo para 2019, previo a su graduación a la F1 con el equipo al año siguiente.

Hablando en el podcast de F1 Beyond the Grid, Latifi dijo que si considerara un papel de reserva en la F1, tendría que tener un camino realista para volver a un asiento como piloto titular, algo que actualmente no cree que sea posible.

"Creo que la única forma en la que consideraría un papel de tercer piloto es si viera una forma realista de volver a la parrilla en la Fórmula 1, lo cual, hablando honestamente y sin rodeos, no veo que sea el caso", dijo Latifi.

"Obviamente Alex (Albon) lo hizo el año pasado, así que demuestra que es posible. Creo que estaba en una situación diferente con Red Bull".

"A mí, personalmente, ser un piloto reserva sin ningún camino claro para volver, no es algo que me gustaría hacer, porque ser un piloto reserva no es lo que veo como mi carrera a largo plazo".

Nicholas Latifi, Williams FW44

"Al mismo tiempo, si no puedo encontrar algo que sea adecuado para mí el año que viene, si eso significa tomarme un año libre para potencialmente montar algo mejor para el año siguiente, todas las opciones siguen abiertas".

Latifi está en conversaciones con equipos de varias categorías sobre un posible programa de carreras para el próximo año, pero reconoció que pasar a la IndyCar era el "camino más obvio" a seguir.

Dijo que la serie de monoplazas estadounidense era la que más le gustaba ver fuera de la F1, pues creía que ofrecía "carreras muy emocionantes y reñidas".

Si Latifi se pasara a la IndyCar, confirmó que buscaría hacer un programa completo que incluyera carreras en óvalos, a pesar de señalar los riesgos añadidos que conlleva.

"Si me pasara a la IndyCar, me gustaría correr en los óvalos", dijo Latifi.

"No me gustaría perder puntos en el campeonato. Especialmente si lo hiciera durante varios años, si no hiciera óvalos el primer año, entonces el segundo año los haría, todavía tendría que aprender y ponerme al día".

"Para entonces, se puede decir que estás en una posición más para luchar por podios y victorias y campeonatos, y todavía estás en desventaja durante bastantes carreras".

"En algún momento tuve la opinión de que son muy peligrosos e inseguros. En los últimos años, menos, pero definitivamente es algo que me gustaría hacer".

"Creo que ahora sólo hay cuatro carreras en las que hay óvalos, pero definitivamente quiero hacer todas las carreras".

